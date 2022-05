In der neuesten Folge des MeinMMO-Podcasts erinnern wir uns an den verstorbenen Loot-Shooter Anthem. Das Spiel hatte viel Potenzial, wurde am Ende von EA aber doch fallen gelassen. Das hätte für die gesamte Gaming-Landschaft niemals passieren dürfen.

Die Veröffentlichung des Loot-Shooters Anthem stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Bereits in der Beta bemängelten die Tester Bugs und Performance-Fehler, der Release brachte dann miesen Loot und einen Mangel an Endgame-Content.

Es wurde schnell klar, dass Anthem nicht der große Hit sein würde, den EA sich erhofft hatte. Zu den Beschwerden der Spieler gesellten sich interne Berichte über miserable Arbeitsbedingungen der Entwickler und das Spiel verlor mehrere Projektleiter.

Trotz eines ursprünglichen Rettungsversuches hat EA das Spiel am Ende fallen lassen. Eine 2.0-Version des Spiels à la Final Fantasy XIV kam nie zustande.

Leya und Schuhmann schauen auf die Entwicklung von Anthem und den langsamen Tod des Spiels zurück und philosophieren darüber, warum der Verlust von Anthem so schade fürs gesamte Gaming ist.

