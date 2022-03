Witcher 4 wurde angekündigt, aber nicht für euch

Auf der Game Developers Conference 2022 hat der Entwickler CD Projekt Red ihr nächstes Witcher-Spiel angekündigt. Was ihr von der plötzlichen Ankündigung erwarten könnt, verraten wir euch in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Das ist passiert: Eine News ging am 21. März wie ein Lauffeuer durch die Gaming-Community: Das neue Witcher-Game wurde angekündigt! Eine Flut von Reaktionen überrollte Foren und Social Media.

Viele von ihnen waren euphorisch und feierten die Ankündigung. Andere waren eher vorsichtig und erwähnten immer wieder den problematischen Launch von Cyberpunk 2077.

Bisher ist allerdings nur sehr wenig über das Spiel bekannt. Es soll wieder Open World werden und eine ganz neue Geschichte erzählen, die nicht auf der Vorlage der Bücher basiert. Die Spieler benötigen außerdem kein Vorwissen der vorherigen Spiele, um diese neue Story verstehen zu können.

In der neuen Sonderfolge des Podcasts sprechen Leya, Schuhmann und Micha von der GameStar darüber, was die Ankündigung bedeutet und was wir als Spieler davon erwarten können.

Hier könnt ihr hören:

