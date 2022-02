Was der Bungie-Kauf für Sony und PS5-Gamer wirklich bedeutet

Kurz nach dem bisher größten Gaming-Deal der Geschichte kontert Sony plötzlich und kauft sich Bungie, den Entwickler von Destiny 2. Dabei geht es nicht nur um das Studio, sondern auch die Expertise dahinter. Wir sprechen im MeinMMO-Podcast darüber, was dieser Deal zu bedeuten hat.

Das ist das Thema: Am 31. Januar hat Sony bekanntgegeben, das Entwicklerstudio Bungie zu kaufen – für stolze 3,2 Milliarden Euro. Bungie sind vor allem bekannt für ihre Arbeit an Destiny 2.

Der Deal kommt nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass sich Microsoft Activision Blizzard sichern will. Den Blizzard-Kauf haben wir ebenfalls schon im Podcast analysiert. Viele sehen nun in dem Kauf von Sony einen Konter. Das trifft jedoch nur so halb zu.

Interessanterweise hat Bungie vor der Selbständigkeit selbst als Studio bei Activision Blizzard gearbeitet – und davor noch bei Microsoft direkt. Eine gewisse Ironie liegt in der ganzen Geschichte.

In der aktuellen Folge zerpflücken den Deal für euch Schuhmann, Alex und Gast Benedict Grothaus, unser Survival-Experte bei MeinMMO. Im Podcast gehen wir dabei auf einige offene Fragen zum Thema ein, etwa:

Was genau steckt hinter dem Kauf?

Welche Pläne verfolgt Sony damit?

Will Sony seine Führung vor Microsoft wieder aufbauen oder gibt es andere Ziele?

Was bedeutet der Kauf für das Gaming und Gamer?

Hier könnt ihr hören:

Auch, wenn es aus einigen Ecken des Internets ein wenig Spott über den Kauf gibt, freuen sich vor allem die Destiny-Fans. Für die bedeutet der Kauf, dass ihr Lieblingsspiel bald endlich wieder besseren Support und mehr Inhalte nach einer langen Dürrephase bekommt.

Als nächstes steht in Destiny 2 die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ an. Das Addon erscheint am 22. Februar 2022.

