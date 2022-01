Microsoft hat mitgeteilt, dass die Firma den Publisher Activision Blizzard samt seiner Marken und IPs aufkaufen will. Der Deal soll bis Juli 2023 abgeschlossen werden. Was das für die Industrie bedeutet, analysieren wir in der Breaking-Folge des MeinMMO-Podcasts.

Der mit Abstand größte Kauf in der Geschichte des Gamings wurde bekannt gegeben: Microsoft kauft Activision Blizzard für fast 70 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Kauf wird Microsoft zu der drittgrößten Gaming-Firma weltweit, direkt hinter Tencent und Sony.

In einer ersten und schnellen Analyse fassen Schuhmann, Leya und Micha Graf von der GameStar für euch die Sachlage zusammen. Sie beantworten außerdem erste brennende Fragen:

Was bedeutet das für den Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard?

Was bedeutet das für Activision-CEO Bobby Kotick?

Wird Microsoft durch den Kauf zu mächtig und erreicht eine Monopol-Stellung?

Welche Rolle spielt Cloud Gaming für die Übernahme?

Was bedeutet das für Sony und ihre Exklusiv-Deals? Die PS5 könnte so bald ganz schön einsam und ohne ein paar bedeutende Spiele wie Call of Duty dastehen

Der Gaming-Podcast ist eine erste Analyse. Tiefere Analysen werden hier auf MeinMMO noch folgen.

Hier könnt ihr hören:

Hier könnt ihr den Podcast auch hören:

