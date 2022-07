Wird CoD Modern Warfare 2 der Top-Shooter 2022?

Mit All On Board! sollen Brettspiele in die Welt der „Virtual Reality“ eintreten. Das Projekt stellt sich im Kickstarter-Trailer vor.

In dieser Folge des MeinMMO-Podcasts reden Alex, Maik und Mark über den Shooter und ihre Erwartungen an das CoD-Franchise 2022.

Call of Duty von Activision Blizzard ist das größte Shooter-Franchise in der Gaming-Industrie, die jährlich neue Titel rausbringt. Mit Warzone kam 2020 auch ein fortlaufender Battle-Royale-Modus auf den Markt. Nun soll sich das Tempo der Releases laut einem Leak angeblich ändern.

