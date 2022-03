Witcher 4 kommt! Erster Teaser verspricht „eine neue Saga“

Was wissen wir noch? Vor allem technische Details. Der nächste Teil der Witcher-Saga wird in Zusammenarbeit mit Epic Games entstehen, vor allem, weil man sich auf die Unreal Engine 5 stützt. Das soll die Arbeit vereinfachen und dafür sorgen, dass die Entwicklung deutlich fokussierter vorangehen kann.

Wann erscheint das Spiel? Ein Release-Datum von Witcher 4 wurde noch nicht veröffentlicht – und so bald sollte damit auch wohl niemand rechnen. CD Projekt Red ist dafür bekannt, sich sehr viel Zeit für seine Spiele zu lassen. Die letzten großen Titel wurden mehrfach verschoben. Im Fall von Cyberpunk 2077 war der Release dennoch ein großes Desaster, viele Bugs und Probleme trübten den Launch. Es ist davon auszugehen, dass die Entwickler eine Wiederholung dieses Debakels vermeiden wollen und sich für Witcher 4 deutlich mehr Zeit nehmen. Im besten Fall können wir also wohl damit rechnen, im Jahr 2024 einem Release näher zu kommen – doch selbst diese Vermutung sollte mit Vorsicht genossen werden.

