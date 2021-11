Cyberpunk 2077: Arbeit an DLC wird verstärkt, aber die Patch-Arbeit eingeschränkt

Cyberpunk 2077 arbeitet an einem dicken DLC. Doch wo bleiben die versprochenen Patches? Und kommt doch noch ein Multiplayer?

Wie läuft eigentlich die Entwicklung von Cyberpunk 2077? Recht gut, könnte man meinen, wenn man sich die neusten Steam-Reviews anschaut. Doch viele Fans warten noch auf das große Upgrade der Next-Gen-Konsolen. Jetzt haben die Entwickler verraten, wie die Entwicklung sich verschiebt.

Was wurde nun beschlossen? In dem Dokument zu den „Q3 Earnings“ von CD Projekt gab es eine Seite darüber, wie die Verteilung der Prioritäten bei dem Entwickler aussieht. Eine Grafik zeigt, an welchem Projekten man arbeitet, wo Entwickler abgezogen und wo neue hinzugerufen werden.

Aus der Grafik lässt sich klar erkennen, dass das Team rund um Cyberpunk 2077 immer kleiner wird und stattdessen Ressourcen verlagert werden.

Wer jetzt denkt, dass der Support für Cyberpunk 2077 nach und nach eingestellt wird, der irrt sich. Denn die Entwickler, die in der Kategorie „Support for Cyberpunk 2077 + next-gen version“ wurden nahezu vollständig auf das Projekt „CP Expansion“ – also „Erweiterung für Cyberpunk“ verschoben.

Worum es in der Erweiterung gehen könnte, ist noch vollkommen unklar. Story-Details existieren bisher nicht, weder als Leak noch als gut begründete Vermutung. Es dürfte aber leicht sein, die Spielwelt einfach ein wenig zu erweitern, um noch ein oder zwei neue Geschichten zu erzählen.

Großer „Next-Gen-Patch“ steht noch aus: Viele Spieler auf Xbox One und PlayStation 5 warten allerdings noch auf ein großes Performance-Update. Zwar wurden viele Fehler schon behoben, doch Cyberpunk 2077 muss noch für die Xbox One und PlayStation 5 optimiert werden. Trotz des Abzugs der Entwickler scheint der Terminplan dafür weiterhin Quartal 1 im Jahr 2022 vorzusehen. Das Ende des Wartens ist also bald erreicht.

Cyberpunk 2077 erlebt einen Aufschwung: Grundsätzlich scheint es rund um Cyberpunk 2077 gerade ausgesprochen gut zu stehen. Der „Herbst Sale“ auf Steam sorgte für viele Verkäufe des Spiels und machte das Spiel Monate nach Release erneut zu einem echten Bestseller. Auch die Beliebtheit von Cyberpunk 2077 scheint zu steigen, denn während des Sales gab es bis zu 5.500 positive Bewertungen – und das mitunter an einem einzigen Tag.

Offenbar sind die vielen Kinderkrankheiten von Cyberpunk 2077 inzwischen beseitigt. Ein paar Bugs und Probleme gibt es doch, aber ein Großteil der Spielwelt überzeugt inzwischen und sorgt für ein fesselndes Erlebnis – zumindest auf dem PC.

Wie sieht es aus mit Multiplayer? Früher während der Entwicklungszeit von Cyberpunk 2077 wurde immer wieder auf einen Multiplayer angespielt und zumindest die Möglichkeit dieses wurde auch mal angedacht. Allerdings scheinen diese Pläne inzwischen vollkommen verworfen zu sein. Schon Monate vor dem Release war nichts mehr von einem möglichem Multiplayer-Modus zu hören und inzwischen wird man sich wohl damit abfinden müssen, dass es einen Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077 wohl nicht geben wird.

Aber damit kann sich CD Projekt RED dann vielleicht auf das konzentrieren, was sie ohnehin schön können: Tolle Singleplayer-Geschichten in einer coolen Welt.

Habt ihr Lust auf Erweiterungen und DLCs für Cyberpunk 2077? Oder seid ihr mit Night City schon „durch“ und wollt dort gar keine Zeit mehr verbringen?