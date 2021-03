Cyberpunk 2077 überdenkt Multiplayer-Modus – Verschoben oder abgesagt?

Wir haben uns als Seite, die auf Online-Games fokussiert ist, in der Vergangenheit immer wieder mit Cyberpunk 2077 beschäftigt, in der Hoffnung, dass da noch ein Multiplayer-Modus kommt:

Es klingt so, als will CD Projekt Red jetzt lieber eine Art „Battle.Net“ bauen, statt ein „Cyberpunk Online“. Wie das dann noch mit „The Witcher“ zusammenhängt, der zweiten großen Franchise von CD Projekt Red, ist ebenfalls noch unklar.

CD Projekt Red will sich auch besser um sein Team kümmern und das “persönliche Wohlbefinden der Arbeiter” in den Vordergrund stellen. Da ist offenbar die Reaktion auf die “Crunch”-Debatte um Cyberpunk 2077.

Man will das Team ausbauen, die zwei Kern-Marken Cyberpunk 2077 und The Witcher weiterentwickeln, und sich finanziell besser absichern.

Diese Informationen gab CD Projekt Red in einem 24-minütigen Video bekannt, einem “Strategy Update.” Dort skizzieren die Entwickler ein “Red 2.0” (via YouTube ).

Insert

You are going to send email to