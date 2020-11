Cyberpunk 2077: Was ist mit dem Multiplayer? Chef erklärt aktuellen Stand

Was heißt das im Klartext? Es spricht viel dafür, dass „Cyberpunk 2077 Online“ oder wie immer das heißen wird, sich zu Cyberpunk 2077 so verhält wie Red Dead Online zu Red Dead Redemption 2.

Woher stammen die Informationen? Die Aussagen stammen von Adam Kiciński, dem CEO von CD Projekt Red. Der hat bei einem Investoren-Call am 25. November auf Fragen von Vertretern des Kapitals geantwortet (via seekingalpha ).

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 seinen Release haben. Einen Multiplayer-Modus wird es zum Start nicht geben. Der Chef von CD Projekt Red, Adam Kiciński, erklärt jetzt, wo man mit dem Cyberpunk-2077-Multiplayer steht und was der Plan ist.

