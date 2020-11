Jemand zeigt Cyberpunk 2077 als Leak für 20 Minuten – Wird wohl verklagt

Das SF-Epos „Cyberpunk 2077“ hat erst am 10. Dezember Release, aber einige Spieler haben wohl schon eine Kopie. Der erste Streamer hat das Spiel sogar gezeigt. Der Leak mit Gameplay vom Start lief 20 Minuten, aber der Streamer wird daran wohl länger Spaß haben. CD Projekt Red kündigt an, „rechtliche Schritte“ gegen jeden einzuleiten, der das Embargo bricht.

Das war der Stream: Ein Nutzer hat 20 Minuten Gameplay von Cyberpunk 2077 gezeigt. Das Spiel wurde auf der PS4 präsentiert. Im Stream sah man:

Die Charakter-Erstellung

danach die ersten 18 Minuten des Games

Laut der GameStar handelte es sich bei dem gezeigten Material um Szenen aus dem „Prolog der Nomaden-Vorgeschichte von der PS4 Pro.“

Dem Streamer ging es vor allem darum, zu feiern, wie früh er das Spiel zeigen kann und wie toll das ist, dass er es so früh zeigen kann.

Den Stream live sah kaum wer: Am Ende hatte der Streamer 52 Zuschauer. Allerdings verbreiteten sich dann Mirrors der ersten 20 Minuten übers Netz.

CD Projekt Red löscht, aber zu viele Mirrors im Netz

So geht CD Projekt Red dagegen vor: Das Entwickler-Team war die letzten Stunden offenbar damit beschäftigt, Mirrors des 20-Minuten-Streams aus dem Netz zu löschen. Das ist so mühselig, wie die Zahnpasta wieder in die Tube zurückzudrücken.

Wer nach dem Clip sucht, wird in Foren wie „Resetera“ funktionierende Mirrors finden, um sich das Video anzuschauen.

CD Projekt Red hat gegenüber der Seite Dualshockers angekündigt, „rechtliche Schritte gegen jeden einzuleiten, der das Embargo/das Street Date bricht.“

Eigentlich ist der Release von Cyberpunk 2077 erst für den 10. Dezember vorgesehen, aber offenbar haben einige Händler das Spiel bereits enthalten.

So wird der Leak zu Cyberpunk 2077 diskutiert: In den letzten Tagen war bereits einiges Gameplay zu sehen. Journalisten wie Michael Graf von der GameStar konnten bereits 16 Stunden mit Cyberpunk 2077 verbringen, schrieben große Previews und zeigten Gameplay (via GameStar).

Daher ist das neue Leaked Gameplay jetzt nicht irre spannend. Aber es ist zumindest mal interessant, wie das „ungepatchte Cyberpunk 2077“ auf einer normalen PS4 läuft.

Das sehe „ordentlich“ aus, sagen die Nutzer von Reset Era etwa.

Cyberpunk 2077 findet Lösung für große „Twitch-Bann“-Krise 2020

Vorsicht vor Spoilern nach Gameplay-Leak

Was ist der Haken an dem Leak? Bei der Version handelt es sich offenbar um Gameplay aus einer Version, der noch die Optimierung eines Day-One-Patches fehlt.

Spieler fürchten nun, dass sie von Leuten gespoilert werden, die das Game bereits spielen konnten. Daher sollte man wohl ab sofort vorsichtig sein, wenn man sich Cyberpunk 2077 geben möchte, ohne vorher zu wissen, was einen erwartet.

Der Streamer, der 20 Minuten mit Cyberpunk 2077 auf Twitch war, könnte jedenfalls von den Anwälten der Entwickler hören und noch deutlich länger über diese 20 Minuten nachdenken.

Cyberpunk 2077 ist das wahrscheinlich am heißesten erwartete Spiel 2020. Aber zuletzt zogen einige dunkle Wolken über dem Game auf. Es kursierten Berichte über harte Arbeitsbedingungen und eine Überstunden-Kultur, die Besorgnis weckt:

