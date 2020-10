Bei Cyberpunk 2077 ist die Überstunden-Kultur in der Videospiel-Industrie, der Crunch, ein kontroverses Thema. Gegenüber Investoren sagte der CEO Adam Kiciński das sei nicht so schlimm, wie die Medien es darstellen. Nun kursiert eine interne E-Mail, in der sich der CEO für diese Aussagen bei den Mitarbeitern entschuldigt.

Das hat der CEO offiziell gesagt:

In einem Call mit Investoren sagte CEO Kiciński auf Nachfrage:

„Zum Thema Crunch: In Wirklichkeit ist es nicht so schlimm – und war es auch nie. Natürlich ist das eine Story, die von den Medien aufgegriffen wird, und einige Leute haben schwer gecruncht, aber ein großer Teil des Teams cruncht überhaupt nicht, weil sei mit ihrer Arbeit fertig sind. Es geht vor allem um die Qualitätskontrolle, um Techniker und Programmierer – aber es ist nicht so schwer. Natürlich wurde es jetzt ein bisschen verlängert, aber wir haben Feedback vom Team, dass sie sich über die drei Extra-Wochen freuen, also sehen wir gerade keine Beschwerden, die den Crunch betreffen.“

Das Thema wurde im Call mit den Investoren also eher heruntergespielt und klein gehalten.

Der Call war notwendig geworden, weil Cyberpunk 2077 zum 3. Mal verschoben wurde, um drei Wochen. Das neue Release-Datum ist der 10. Dezember.

Mit Crunch ist eine Kultur gemeint, die Überstunden zur Normalität erheben. Entwickler arbeiten über einen längeren Zeitraum derart viel, dass sie körperlich krank werden und ihr Privatleben aufgeben. Die Crunch-Kultur wird von der Idee getrieben, „Game-Entwicklung“ gehe nur mit Hingabe und Leidenschaft: Überstunden und Selbst-Aufopferung seien notwendig.

Aussage war „einfach schlecht“

Das soll Kiciński intern geschrieben haben:

Der Journalist Jason Schreier sagt, er hätte eine E-Mail zugespielt bekommen, die Kiciński nach dem Investoren-Call an die Mitarbeiter von CD Projekt Red geschickt hat:

Vom Grunde meines Herzens möchte ich mich bei allen dafür entschuldigen, was ich im Investoren-Call am Donnerstag gesagt habe. Ich hatte mir vorgenommen, nichts zum Thema „Crunch“ zu sagen, habe es aber doch gemacht und das in einer erniedrigenden und verletzenden Weise. Um die Wahrheit zu sagen: Erst jetzt, als der Stress durch die Verzögerung und den Call abfällt, begreife ich so richtig den vollen Umfang meiner Worte. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Was ich gesagt habe, war nicht mal unglücklich, es war einfach schlecht. Bitte nehmt dafür meine tiefste und ehrlichste Entschuldigung an. Ich war immer und bin immer noch stolz darauf, wie ihr eure Seele und euer Herz in das steckt, was wir hier jeden Tag machen.

So wird das diskutiert: Auf reddit gibt’s zu der neuen Entwicklung einen Thread. Viele sehen das Dilemma, in der Spieler und Entwickler stecken:

Einerseits hassen Spieler Verzögerungen – die werfen ein schlechtes Licht auf die Firma

Andererseits will auch keiner, dass sich die Mitarbeiter mit Überstunden ins Unglück arbeiten und in den Burnout kommen

In der Situation, in der CD Projekt Red nun steckt, gibt es für sie also keinen „perfekten Ausweg.“

Aber letztlich sagen viele Spieler: Ihnen ist der Crunch im Grunde des Herzens egal. Hauptsache, sie bekommen ein gutes Spiel.

Einige merken aber kritisch an, dass der bislang so tadellose Ruf von CD Projekt Red über die Diskussion doch einige Schrammen erhält.

Gronkh kritisiert Journalist, löscht dann Tweet

Das zeigt, wie hitzig die Diskussion ist: Gerade bei CD Projekt Red ist die Diskussion um Crunch besonders aufgeheizt, weil das Studio einen so guten Ruf genießt. Während ähnliche Berichte über eine Überstundenkultur bei Fortnite, Anthem oder Red Dead Redemption 2 eher für Empörung sorgten, werden die Berichte bei CD Projekt Red von Fans kritisch hinterfragt, die Aussagen werden relativiert und es gerät der Berichterstatter in den Fokus der Kritik.

Journalist Jason Schreier berichtet über die internen Vorgänge bei CD Projekt Red in den letzten Tagen intensiv. Er ist bekannt dafür, Miss-Stände in der Gaming-Industrie in großen Insider-Berichten aufzudecken. Er setzt sich dafür ein, dass Spiele-Entwickler sich in Gewerkschaften zusammentun und ihre Rechte stärken.

Doch bei CD Projekt Red gerät Schreier immer wieder in die Kritik. Der würde eine eigene Agenda verfolgen und von den Skandalen, über die er berichtet, profitieren, liest man auf Social Media.

Es heißt: Schreier würde Sachen einseitig darstellen und so aufbauschen.

Als erste Berichte kamen, wie schwer der Crunch um CD Projekt Red sei, äußerte sich der große deutsche YouTuber und Streamer Gronkh auf Twitter zu der Angelegenheit. Der Tweet ist mittlerweile gelöscht, aber noch im Cache von Google.

Der Tweet von Gronkh wurde später gelöscht.

In der Folge wurde Gronkh für diesen Tweet kritisiert. Ihm wurde unterstellt, persönliche Beziehungen zu CD Projekt Red zu unterhalten. Gronkh löschte den Tweet nachher. Der Tweet sei zu schwurbelig und subjektiv gewesen.

Manche hätten ihm sogar unterstellt, Antisemit zu sein. Das sei völlig absurd.

Seit mehr als einem Jahr existieren Berichte von Ex-Entwicklern, die Produktion von Cyberpunk 2077 laufe chaotisch ab und es komme zu vielen Überstunden. Auch in den letzten Tagen erschienen ähnliche Berichte.

Entwickler rückten Cyberpunk 2077 sogar in die Nähe des gefloppten EA-Spiels Anthem:

