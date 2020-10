Cyberpunk 2077 macht Überstunden – Und das ist vielen Gamern echt egal

Geschichten über Crunch aus den USA sind schon oft schlimm. Richtig krank wird es, wenn man nach Asien geht. Dort sollte 2016 in Rekordzeit ein Mobile-MMO aus dem Boden gestampft werden. Das hat auch geklappt und es setzte unheimlich viel Geld um. Aber bei der Entwicklung sollen Entwickler so viel gearbeitet haben, dass einige ums Leben kamen.

2019 enthüllte Schreier etwa, unter welch miesen Umständen einige Entwickler an Call of Duty: Black Ops 4 arbeiten mussten. Das klingt wie ein „Job aus der Hölle“, wie Schreier das schildert.

Das steckt dahinter: Der Kampf gegen die „Crunch-Kultur“ in der Videospiel-Industrie hat eine lange Historie. Da gab’s schon vor Jahren Insider-Berichte und Skandale, wie schlimm das zuging. Jemand wie Schreier, der viel mit Entwicklern spricht, hat bei dem Wort „Crunch“ eine albtraumhafte Situation vor Augen und denkt an die persönlichen Tragödien, die sich ins solchen Umständen ereignen.

Das sagt der Journalist nun: Schreier betont jetzt in weiteren Tweets und Artikeln, dass hier offenbar einige Missverständnisse im Umlauf sind. Crunch sei viel schlimmer als „ein paar Überstunden“, so wie viele Gamer das verstehen:

Überstunden bei Projekten seien doch total normal. Und in vielen Brachen noch schlimmer. Das werde „viel Lärm um nichts“ gemacht. Schreier solle sich mal nicht so haben, hieß es im Prinzip.

