Ich glaube, ich weiß, wie der Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 wird

Die Open-World von Cyberpunk 2077 weist viele Parallelen zu GTA V auf. CD Projekt Red hat bereits angekündigt, dass der Multiplayer eine eigene große Produktion und für sich alleine stehen wird. MeinMMO-Autor Florian Franck glaubt daher, dass der Multiplayer von Cyberpunk 2077 wie GTA Online wird.

Das ist meine persönlichen Erfahrungen in beiden Spielen: Ich habe in GTA V die Singleplayer-Kampagne nie durchgespielt, sondern lediglich ein paar Stunden in Los Santos alleine verbracht. Für mich war der Multiplayer, GTA Online, reizvoller und unterhaltsamer.

Stundenlang habe ich die verschiedenen Heists mit Freunden abgeschlossen und habe dabei nie wirklich an den Singleplayer gedacht. Der Erfolg von GTA Online ist für Rockstar über die Jahre hinweg eine stetige Einnahmequelle geworden.

Trotz aller Probleme von Cyberpunk habe ich bereits jetzt viele Stunden in Night City verbracht und dabei festgestellt, dass Cyberpunk 2077 der perfekte Nachfolger von GTA 5 Online sein könnte. Aktuelle verbringe ich in Night City die meiste Zeit damit, Nebenmissionen zu erledigen und beim Durchstreifen der Stadt neue Quests zu entdecken.

Die Parallelen zwischen Cyberpunk 2077 und GTA V

Nach dem Release von Cyberpunk 2077 am 10. Dezember erkundete ich Night City ausgiebig. Die Story verfolge ich immer dann, wenn ich Eddies brauche. Eddies sind die virtuelle Währung in Cyberpunk und stehen für Eurodollar.

Die Story von Cyberpunk ist ein Meisterwerk. CD Projekt Red kann Geschichten erzählen – das haben sie bereits mit The Witcher 3 bewiesen. Gleiches gilt für Rockstar, die mit der GTA-Reihe und Red Dead Redemption bewiesen haben, dass sie Storys in höchster Qualität abliefern können.

Die Immersion in Cyberpunk 2077 ist unvergleichbar, wenn nicht gerade Bugs und Glitches diese zerstören. Bei einer Tour durch Night City in meinem frisch erworbenen neuen Fahrzeug habe ich mich gefragt, ob zum Beispiel die Ampeln im Multiplayer wohl synchron geschaltet wären.

Der Gedanke an einen Multiplayer in Cyberpunk 2077 hielt mich weiter fest und ich zog parallelen zu GTA Online. Je intensiver ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass der Online-Modus von Cyberpunk 2077 wie GTA Online wird.

Diese Parallelen es gibt: In Night City geht es, ähnlich wie in Los Santos, um Geld und Macht. Überall in Cyberpunk 2077 gibt es Ripperdocs, die Cyberware implantieren und verkaufen, Waffen-, Klamotten- und Ausrüstungshändler haben eigene Läden oder verkaufen ihre Ware in dunklen Gassen. In GTA V bieten verschiedenen Werkstätten und Verkäufer in Los Santos ihre Waren an.

In Night City bieten viele Händler ihre Waren auch. Manchmal auch wahren Antiquitäten.

V, der Hauptcharakter in Cyberpunk 2077, erhält ständig Anrufe und Nachrichten auf sein Smartphone. Ähnliches passiert in GTA Online. Anrufe und Nachrichten erreichen den Spieler im Sekundentakt.

Auf den Straßen oder in speziellen Clubs bieten Joytoys in Cyberpunk sexuelle Dienste gegen Eddies an. In GTA V ist dies ebenfalls möglich, einmal hupen und die Damen im ältesten Gewerbe der Welt steigen in das Fahrzeug ein.

Ohne Cyberware und dem Szenario in der fernen Zukunft würde Cyberpunk stark an die GTA-Reihe erinnern, insbesondere in Hinblick auf die Quests und Möglichkeiten, die Night City dem Spieler offenbart.

Cyberpunk 2077 wird mit dem Multiplayer vieles richtig machen

Warum ich glaube, dass der Multiplayer wie GTA Online wird: Night City erinnert mich stark an ein futuristisches Los Santos.

Vs Handy klingelt in einer Tour, ich bekomme ständig Nachrichten, in denen mir Missionen oder Fahrzeuge angeboten werden und an jeder Ecke versucht mich eine Gang umzubringen, sobald ich aus dem Auto steige und ihnen zu nah komme.

All das erinnert mich stark an GTA V und den Online-Modus. Der Kauf von Waffen, Fahrzeugen und neuer Ausrüstung wirkt ausgereift und durchdacht. Einige Missionsgebiete und Gebäude sind in Cyberpunk bereits “instanziiert”.

In Vs Appartement kann man nur über einen Aufzug gelangen, umgekehrt kann die Straße auch nur erreicht werden, wenn man den Aufzug aus Vs Appartement nimmt. Auch in GTA Online ist das eigene Appartement des Charakters nur über den Aufzug erreichbar.

Nein, dies ist kein Bild vom Cyberpunk 2077 Multiplayer.

Was noch dafür spricht: Weitere Indizien finden sich bei Ripperdocs, Bars und Clubs sowie einigen Missionen. Diese Bereiche können oftmals nur durch eine Tür betreten werden. Dies wirkt bei näherer Betrachtung wie eine eigene Instanz im Singleplayer.

Missionen wie das Schmuggeln von Gegenständen für verschiedene Fraktionen oder dem Einsatz als “Hilfssheriff” gehören in Cyberpunk zur Tagesordnung. Viele der Missionen könnten ohne Änderungen auch im Multiplayer gespielt werden.

Für mich wirkt Cyberpunk 2077 bereits jetzt wie ein Multiplayer-Titel. Bis auf die Tatsache, dass niemand meiner Freunde da ist, um gemeinsam Missionen zu erledigen.

Und mit etwas Glück entführt man mich auch bald zu einem Cyberpunk Online Date, so wie es MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp in GTA Online passiert ist.

Was bereits über den Multiplayer bekannt ist

Adam Kiciński, CEO von CD Projekt Red hat bei einem Investoren-Call am 25. November 2020 auf Fragen von Investoren geantwortet. Der Multiplayer von Cyberpunk 2077 wird dabei als eine große Produktion, als ein Produkt, das für sich alleine steht, bezeichnet.

Der Multiplayer wird der Welt des Singleplayer-Cyberpunk ähnlich sein und beide hängen stark zusammen. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, CD Projekt Red hat bereits angekündigt, dass im 1. Quartal 2021 weitere Informationen veröffentlicht werden. In diesem Zeitraum wird man die weiteren Pläne für Cyberpunk 2077 vorstellen.

CD Projekt Red könnte den Core von Cyberpunk 2077 für den Multiplayer nutzen

Ein logischer Schritt von CD Projekt Red wäre es, den Kern von Cyberpunk 2077 für den eigenständigen Online-Modus zu verwenden. Das heißt, dass Cyberpunk Online nicht von Grund auf neu gebaut wird, sondern auf der Basis von Cyberpunk 2077 läuft.

Der Kern des Spiels wird genutzt und die Online-Funktionalitäten werden um den bestehenden Kern gebaut. Einige Perks, wie die Verlangsamung der Zeit, werden dem Multiplayer zum Opfer fallen. Auch beim Scannen von Gegnern wird die Zeit normal weiterlaufen.

Parallelen lassen sich hier auch zur Fallout-Serie ziehen, bei der das V.A.T.S. im Singleplayer die Zeit verlangsamte und so ein besseres Zielen ermöglichte. Mit Fallout 76 war diese Verlangsamung nicht mehr möglich. Das V.A.T.S. selbst ist jedoch essenzieller Bestandteil von Fallout und wurde ohne Zeitlupe in Fallout 76 implementiert.

Es wäre von Vorteil, wenn CD Projekt Red dann Cyberpunk Online losgelöst vom Hauptspiel veröffentlichen würde. Rockstar geht mit Red Dead Online seit dem 1. Dezember einen ähnlichen Weg. Der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 wurde als Standalone-Spiel parallel zum Hauptspiel veröffentlicht.

Neue Inhalte können sowohl für das Hauptspiel als auch für den Online-Modus unabhängig voneinander veröffentlicht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wird Cyberpunk Online ein eigenes Projekt werden.

Red Dead Online kommt als Standalone: Für wen es sich lohnt

Die aktuellen Probleme von Cyberpunk 2077: Nach dem katastrophalen Launch, insbesondere auf den Konsolen ist das polnische Entwicklerstudio massiv in Kritik geraten. Nachdem in Kalifornien eine Sammelklage gegen CD Projekt Red eingegangen ist, äußerte sich das Unternehmen kürzlich zu den Vorwürfen in einem Statement.

Auf der PS4 und Xbox One ist Cyberpunk 2077 teilweise unspielbar: Bugs, Glitches, Abstürze und FPS-Drops sorgten für viel Frust bei den Käufern und so sah sich Sony gezwungen, das Spiel aus dem Store zu entfernen und bot allen Käufern Refunds an.