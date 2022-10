Die Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners ist hochqualitative Bedeutungslosigkeit

Cyberpunk: Edgerunners ist in aller Munde. Doch überzeugt die Serie in allen Belangen? Anime-Dämon Cortyn wagt eine Analyse – und hat deutliche Kritik.

Vor einigen Jahren noch hatten die Film- und Serien-Umsetzungen von Videospielen einen ziemlich schlechten Ruf – und meistens waren sie Flops. Seit den schrecklichen Serien zu „The Marios Brothers“ oder „The Legend of Zelda“ hielt sich das Klischee über mehrere Jahrzehnte.

Doch in den letzten Jahren hat sich das deutlich gewandelt. Die Witcher-Serie wird gefeiert, Arcane gilt selbst bei Nicht-Gamern als Meisterwerk und auch die anstehende Serie zu „The Last of Us“ sieht vielversprechend aus.

Der aktuellste Versuch, ein Videospiel auf Fernseh-Bildschirme zu bringen, ist die Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ und der Hype ist riesig. Egal ob es um Diskussionen über die „beste Waifu der Saison“ geht oder um Memes, die das Internet fluten – Edgerunners ist eingeschlagen.

Doch Cyberpunk: Edgerunners ist leider deutlich weniger, als sie hätte sein können. Das ist zumindest meine Ansicht.

Die Story von Edgerunners kurz umrissen

Ohne alle Details verraten zu wollen, hier zumindest kurz die Ausgangsposition nach den ersten beiden Folgen:

Cyberpunk Edgerunners spielt ein paar Jahre vor Cyberpunk 2077 und hat die Geschichte von David Martinez im Fokus. Er gilt als hochbegabt und hat es dementsprechend auf die Akademie des Mega-Konzerns Arasaka geschafft. Die ärmlichen Verhältnisse seiner alleinerziehenden Mutter machen sein Leben allerdings alles andere als angenehm – er wird gemobbt und gilt als Außenseiter. Nach dem Tod seiner Mutter kommt er zufällig in den Besitz eines mächtigen Implantats, dem „Sandevistan“. Der ist allerdings Eigentum von Arasaka, die den Sandevistan dringend wiederhaben wollen.

David flieht vor der Verfolgung und schlägt sich im Anschluss als Edgerunner durch. Er schließt sich einer Truppe an, erledigt Aufträge für Klienten und beginnt dabei, seinen Körper immer mehr mit Implantaten auszustatten und aufzuwerten.

Hier der japanische Trailer. Die Serie gibt es aber auch in deutscher oder englischer Sprache:

Das sind auch bereits die beiden treibenden Punkte der Handlung. Die Firma Arasaka, die immer energischer versucht, David zu ergreifen, um seine Leistungen mit dem Sandevistan-Implantat auszuwerten und auf der anderen Seite David, der sich als Edgerunner mit seinem Team einen Namen macht und gegen die Gefahr ankämpft, ein „Cyber-Psycho“ zu werden.

Der Name „Cyberpunk: Edgerunners“ ist dabei eine bewusste Doppeldeutigkeit. Denn diese „Grenzgänger“ agieren als Söldner am Rande der Legalität. Sie erledigen Aufträge in einem Graubereich des Gesetzes, der Konsequenzen nach sich ziehen könnte, oft aber einfach vernachlässigt wird. Gleichzeitig bewegen sie sich aber immer an der Grenze zum „Cyber-Psycho“. Denn um ihre Rolle als Söldner zu bewerkstelligen, rüsten sich die Edgerunner mit immer mehr Implantaten und Upgrades aus, die langsam aber sicher an der Menschlichkeit zerren. Eine Sucht nach immer mehr Upgrade entsteht, bis man eines Tages in einen Wahn verfällt und Amok läuft – um dann von Polizei und Militär erschossen zu werden.

Studio Trigger war die perfekte Wahl – denn „absurd“ können die

Wer bekennender (und stolzer) Weeb ist und sich in der Anime-Szene ein wenig auskennt, der kennt Studio Trigger bereits. Das Animations-Studio ist noch recht jung, besitzt ein paar Gainax-Veteranen („Neon Genesis Evangelion“) hat aber schon einige der erfolgreichsten Anime der letzten Jahre produziert. So gehört das extrem abgedrehte „Kill La Kill“ zu ihrem Portfolio, aber auch das eher farbenfrohe „Little Witch Academia“ und der Mecha-Erfolg „Darling in the Franxx“ entstand hier.

Und nachdem man pubertierende Jugendliche Kampf-Roboter hat steuern lassen, die aus irgendeinem niemals erklärten Grund nur funktionieren, wenn sie von Männlein und Weiblein in Doggy-Style-Position gesteuert werden (man muss Anime einfach lieben, nicht?) – da dürfte die verrückte Welt von Cyberpunk 2077 doch ein Klacks sein, oder?

Um das direkt zu beantworten: Ja.

David muss eine Menge durchmachen.

Cyberpunk: Edgerunners schreckt vor wenig zurück. Schon in der ersten Folge macht die Serie unmissverständlich klar, in was für einer enthemmten Welt sie spielt, in der jeder Rausch noch intensiver und absurder sein muss, als der vorangegangene. Immer wieder sieht man im Hintergrund irgendwelche Männer oder Frauen, die an Geräte angeschlossen sind, die offenbar keinen anderen Zweck haben, als sexuelles Vergnügen zu bereiten – auf hellichter Straße. Gleichzeitig suchen sich andere ihren Kick, indem sie Gewalt-Exzesse von Schwerverbrechern im Cyberspace realitätsnah nachfühlen können, um selbst ein mordender Irrer zu sein.

Auch die Wortwahl ist dementsprechend. Fast jeder zweite Satz hat irgendeine (mitunter recht kreative) obszöne Beleidigung.

Nacktheit und Sex sind an jeder Ecke und niemand stört sich daran. Es ist wunderbar gelungen, diese Enthemmtheit und die damit verbundene Einsamkeit in dieser Welt darzustellen. Jeder gibt sich cool und erhaben, doch am Ende steht jeder alleine da und denkt nur an den eigenen Vorteil. Wahre Verbundenheit ist selten.

Night City in Cyberpunk: Edgerunners fühlt sich brutal, düster an und macht in der Serie keinerlei Abstriche, um irgendeine Zielgruppe nicht zu verschrecken. Man blieb der Vorlage treu.

Farblose Charakter in einer neongrellen Welt

Dabei ist Cyberpunkt Edgerunners bei aller Liebe nicht perfekt. Denn wo die Serie auf starke Bilder in einer dystopischen Welt und jede Menge brutale Action setzt, bleibt ein Aspekt auf der Strecke: Tiefgründige Charaktere und deren Entwicklung.

Denke ich an die alten Werke von Studio Trigger zurück, habe ich sofort meine Lieblingscharaktere im Gedächtnis. Bei Little Witch Academia habe ich gleich die sadistisch-apathische Hexe Sucy vor Augen, über die ich immer mehr wissen wollte, als im Anime gezeigt wurde. Bei Darling in the Franxx seh ich sofort Zero-Two vor mir, die mit ihren Zwiespalt aus Verliebtheit und verrückter Mörderin in Erinnerung blieb und deren Charakter-Entwicklung ich geliebt habe.

Das optische Design aller Charaktere ist cool – aber leider hört es da auch meistens schon auf.

Bei Edgerunners fehlt das. Bei allen Hauptcharakteren hatte ich nie den Wunsch, mehr über sie erfahren zu wollen, weil sie alle eindimensional und vor allem funktional wirken. Sie haben ihren Platz in der Handlung, weil die Handlung eben eine solche Rolle erfordert. Da ist die Anführer-Person am Rande des Untergangs, damit der Protagonist irgendwie selbst an diese Position kommen kann. Da existiert der unvorsichtige Bruder-Charakter nur, damit er sterben kann und eine heftige Reaktion bei der Schwester auslöst.

Das ist ein Problem, das sich fast alle Charaktere in Edgerunners teilen. Sie wirken nicht wie ein organisch gewachsenes Team, sondern wie etwas seelenlose (aber wenigstens coole) Charaktere, die aber immer nur exakt einem Zweck in der Handlung dienen.

Entsprechend bedeutungslos fühlen sich dann auch viele der Tode an, die in der Serie stattfinden – denn kein Charakter hat eine Plot-Armor. Der Tod kommt oft, meistens sehr schnell und unerwartet, aber wirklich eindrucksvoll ist er nur selten. Man verbindet zu wenig mit den Charakteren, um sie wirklich ins Herz zu schließen.

Die einzige, die hier positiv heraussticht ist die Cyber-Lolita Rebecca, die in kurzen Momenten liebenswürdig wirkt und in anderen einfach vollkommen irre von einem Extrem ins andere stürzt – und mit ziemlicher Sicherheit der Mittelpunkt von jeder zweiten anzüglichen Fanfiction sein wird.

Die Cyber-Lolita Rebecca ist einer der wenigen Charaktere, die in Erinnerung bleiben.

Dass man auf eher tiefgründige Charaktere verzichtet hat, mag an der vergleichsweise kurzen Länge der Serie liegen oder eine bewusste Design-Entscheidung sein. Denn irgendwie passt es ja auch in die Dystopie von Night City, dass Personen keine großen emotionalen Wandlungen durchmachen und sich charakterlich weiterentwickeln – denn wenn man eine „Entwicklung“ braucht, installiert man sich einfach das nächste Cyber-Implantat und hofft, dass das noch nicht der finale Schritt zum Cyber-Psycho war.

Fazit: Edgerunners ist ein würdiger Cyberpunk-Anime – Aber leider nicht mehr

Zusammengefasst ist Cyberpunk: Edgerunners ein verdammt passender, brutaler Ausflug in die Welt von Night City und funktioniert auch gut, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Die Serie wird niemals langweilig und sprintet von einer Action-Szene in die nächste. Dennoch blieb bei mir am Ende eine Leere zurück. Nicht, weil das Ende emotional besonders mitnehmend war und auch nicht, weil der Anime schon vorbei war. Nur irgendwie fühlt es sich an, als wäre nach dem Ende kaum etwas anders als zum Beginn der Serie. Als wäre alles irgendwie bedeutungslos gewesen.

Und deswegen denke ich auch, dass Cyberpunk: Edgerunners keine zweite Staffel braucht. Die Serie ist in sich geschlossen und zumindest ich hatte nicht den Wunsch, danach noch mehr sehen zu wollen. Es war gut, solange es lief – aber es löste nicht die Sehnsucht nach mehr aus. Denn dafür fehlte der Serie letztlich doch das, was mich sonst immer nach mehr gieren lässt: Charaktere, deren Weg ich weiter begleiten will und über die ich mehr erfahren möchte.

Edgerunners ist ein Effektfeuerwerk, das kurz und hell aufleuchtet und fantastisch wirkt, während es läuft – und einen Tag später doch die Frage aufwirft, ob man anstatt eines intensiven Feuerwerks nicht etwas mit bleibendem Eindruck hätte erschaffen können.

Doch das ist nur meine Meinung. Wie hat Euch Cyberpunk: Edgerunners gefallen?