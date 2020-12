Das polnische Entwickler-Studio CD Projekt Red wird wegen seines Spiels Cyberpunk 2077 von einer Anwaltskanzlei verklagt. Die glaubt, die Entwickler hätten Anleger mit Statements zum Zustand des Spiels auf P4 und Xbox One hinters Licht geführt. CD Projekt Red sagt: Sie wollen sich energisch gegen solche Vorwürfe verteidigen.

Das sagt CD Projekt jetzt: Am 25. Dezember hat CD Projekt ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlicht. Es richtet sich an Investoren.

In dem Statement informiert CD Projekt Red die Investoren darüber, dass in Kalifornien eine Sammelklage gegen sie eingereicht wurde. Sie haben am 25.12. die Bestätigung der Anwaltskanzlei erhalten, dass diese Sammelklage tatsächlich eingereicht wurde. Die Klage wurde im Auftrag einer Gruppe von Investoren erhoben, die Wertpapiere an CD Projekt Red halten, die in den USA gehandelt werden.

Diese Sammelklage bittet das Gericht zu prüfen, ob die Firma und Mitarbeiter des Managements im Zusammenhang mit dem Release von Cyberpunk 2077 Statements abgegeben haben, die Investoren in die Irre führten und letztlich darin mündeten, dass den Investoren Schaden entstanden ist.

Die Kläger würden nicht ausführen, wie hoch der Schaden sei.

CD Projekt Red sagt: Sie werden „sich energisch“ gegen all solche Vorwürfe verteidigen.

Um welche Wertpapiere geht es?

Es geht um zwei Wertpapiere, die CD Projekt Red zugeordnet sind. Sie werden mit Tickerkürzeln bezeichnet:

Die Aktie „OGTLY“ fiel von einem Höchst-Stand von 31 $ am 4. Dezember auf 18,35 $ am 24. Dezember

Die Aktie „OTGLF“ fiel von einem Höchst-Stand von 120,05 $ am 5. Dezember auf 75 $ am 24. Dezember.

Im Wesentlichen waren die Wertpapiere vorm Release von Cyberpunk 2077 heiß und fielen stark, als sich die Schwierigkeiten des Spiels auf PS4 und Xbox One abzeichneten.

„Es gibt kein Problem mit Xbox One PlayStation 4, um ehrlich zu sein“

Was steckt hinter der Klage? Die Klage der Anwaltskanzlei „The Rosen Law Firm“ führt in der Klageschrift an das Bezirksgericht in Kalifornien eine Reihe von Statements von CD Projekt Red gegenüber Investoren an, die man für irreführend hält:

Im Januar 2020 hieß es, Cyberpunk 2077 sei „komplett und spielbar“ — Das Statement kam, als CD Projekt Red das Release-Datum von April auf September verschob

Im September 2020 sagten Vertreter von CD Projekt Red: Cyberpunk 2077 sei „im Plan“ für einen Release am 19. November. Die Spieler könnten an Tag 1 schon auf den „Next-Gen“-Konsolen spielen

Im Oktober hieß bei der letzten Verschiebung: Das Spiel sei auf den „Current-Gen“-Konsolen von Sony und Microsoft zertifiziert worden und es brauche nur „die allerletzten Optimierungs-Prozesse“. Man wolle nicht sagen, dass es ein Problem mit Cyberpunk 2077 auf PS4 und XBox One gibt, es müssten noch Optimierungen erfolgen, aber: „Es gibt kein Problem mit Xbox oder PlayStation 4, um ehrlich zu sein.“

Im November betonte CD Projekt, wie überglücklich man mit positiven Eindrücken der Journalisten zu Cyberpunk 2077 war

In einem weiteren Conference Call sagte einer der Beschuldigten: „Wir glauben, das Spiel läuft auf jeder Plattform großartig.“

All diese Statements halten die Kläger für „falsch in der Sache und/oder irreführend.“

Die Kläger führen dann aus, wie tief die Aktie von CD Projekt Red fiel, als bekannt wurde, wie schlecht Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One lief und dass Sony und Microsoft sogar Kaufpreis-Erstattungen anboten.

Auch bei der Verschiebung gab es Ärger.

Cyberpunk 2077 wurde 3-mal verschoben und scheint trotzdem zu früh erschienen zu sein. Das zeigt, wie schwierig langfristige Zeitplänen bei solchen Mammutprojekten sind. Aber es gefällt Spielern auch nicht, wenn ein Spiel, auf das sie sich freuen, verschoben wird:

