Einen noch höheren Peak erreichte der spanische Kanal von Rubius. Dem schauten zum Release 131.633 Zuschauer zu. Das spanische-sprachige Twitch haben wir in Deutschland nicht so auf dem Radar, aber das ist ein riesiger Markt für Twitch.

Der erfolgreichste Twitch-Streamer zu Cyberpunk 2077 ist shroud. Der hat 42 Stunden gespielt, ihm schauten im Schnitt 60.350 Leute zu. Gerade zum Release erzielte er Rekordwerte. In seinem ersten Stream hatte er 95.602 Zuschauer im Schnitt und 128.407 in der Spitze. Damit ist er einer der großen Gewinner.

summit1g zockte in den letzten Tagen vor allem den Hardcore-Shooter Escape from Tarkov . Im Schnitt sahen ihm etwa 20.000 Leute zu. Das entspricht ungefähr seinem üblichen Niveau.

