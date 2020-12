Cyberpunk 2077 warnt: Vorsicht, spielt dieses eine Lied lieber nicht auf Twitch

Für die Betreiber von Spielen sind die Banns auf TwitchTV ein großes Thema. Sie versuchen, ihre Spiele so anzupassen, dass Streamer sie ohne Probleme mit ihrem Live-Publikum teilen können. Ein Problem wie der erwähnte Song in Cyberpunk 2077 trat auch schon bei Fortnite auf.

In einem Tweet erklärt das Cyberpunk-Team, dass es da ein Lied gibt, das man unbedingt in seinen Streams stumm schalten sollte. Dazu nennen sie genau die Stelle, in der das Lied abgespielt wird, damit man dieses Problem gezielt umgehen kann.

Was ist das Problem? Cyberpunk 2077 hatte in der Nacht auf den 10. Dezember 2020 seinen Release und eroberte gleich die Streams auf Plattformen wie Twitch.tv. Doch für einige Streamer könnte das Übertragen des neuen Games jetzt Probleme nach sich ziehen.

