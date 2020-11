Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was hat es mit den gelöschten Clips auf sich? Einige Streamer lassen seit Jahren Musik in ihren Streams im Hintergrund laufen, ohne sich dabei viel gedacht zu haben. Schon im Juni 2020 warnte Twitch die Streamer und forderte sie auf, Clips zu löschen, die gegen das Urheberrecht verstoßen .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. vier − = 2

Insert

You are going to send email to