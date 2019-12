Auch Spiele-Entwickler können sich auf Twitch einen Bann einfangen. Der Kanal der Entwickler des Hardcore-Shooters „Escape from Tarkov“ wurde wegen einer Geste gesperrt.

Die Twitch-Regeln zu brechen, geht oft innerhalb von wenigen Sekunden und eine einzige, unüberlegte Reaktion kann große Folgen haben.

Das durfte nun der Kanal des Entwicklers „Battlestate Games“ erleben, der temporär auf Twitch gesperrt wurde. Battlestate Games ist der Entwickler hinter Escape from Tarkov, einem Shooter, der besonders auf Twitch in letzter Zeit hohe Beliebtheit erreichen konnte.

Eine kurze Sequenz von nur 2 Sekunden hat dazu geführt, dass der Kanal gesperrt wurde.

Twitch bannt in letzter Zeit recht schnell – auch die bekannte Streamerin Corinna Kopf zog daraus ihre Konsequenzen.

Entwickler „erschießt“ sich mit Geste selbst

Warum wurde der Kanal gebannt? In einem Livestream zum Jahresabschluss stellten die Entwickler des Spiels „Escape from Tarkov“ einige neue Inhalte vor, die zum Ende des Jahres in den Shooter übernommen wurden. Dabei ging es auch um verschiedene Gegenstände im Store des Spiels, die mitunter recht hohe Preise haben.

Der „Abibas Tracksuit“ kostet etwa 4 Millionen Rubel im Spiel (Ingame-Währung). Ein anderer Entwickler fragte daraufhin, ob der Preis korrekt sei, was bestätigt wurde. Das entspräche dem Preis einer „mittelmäßigen Wohnung“.

Hier hält der Entwickler sich die Waffe an den Kopf und drückt ab.

Der Fragesteller nahm das zum Anlass, um seinen Unmut über diesen Preis für einen Anzug zum Ausdruck zu bringen. Er nahm eine Pistole, lud diese scheinbar durch und hielt sie sich an den Kopf, um dann abzudrücken und sich totzustellen. Die entsprechende Szene könnt ihr euch hier anschauen:

Twitch sieht darin „Andeutung von Selbstmord“

Darum verstößt das gegen die Regeln: Auch wenn die Reaktion des Entwicklers erkennbar amüsant gemeint war, verstößt sie doch gegen die Twitch-Regeln. Denn laut denen ist es verboten, selbstzerstörerisches Verhalten auszuüben oder anzudrohen, darunter fällt auch die „Androhung von Selbstmord“, was strenggenommen durch die Geste wohl erfüllt war.

Die Folge daraus ist nun, dass der Kanal von Battlestate Games vorerst gesperrt wurde. Sicher können die Entwickler versuchen, diesen Bann revidieren zu lassen oder sie müssen warten, bis die Sperre ausläuft, aber das wird wohl ein wenig dauern.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Ist das eine komplett übertriebene Regel, die hier auch noch zu hart ausgelegt wurde? Oder ist es gut und sinnvoll, dass die Regeln mit solcher Härte durchgesetzt werden?