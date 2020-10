League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Anders als das Lied „The Baddest“, das im August veröffentlicht wurde , geht es in „MORE“ wieder poppiger zu. Ein besonders interessanter Aspekt ist dabei die Mischung von englischen, chinesischen und koreanischen Texten. Stellenweise wird sogar mitten im Satz gewechselt, aber immer so, dass es sich trotzdem gut und flüssig anhört.

Was ist das für ein Song? In „MORE“ hat neben den bekannten Band-Mitgliedern Akali, Ahri, Evelynn und Kai’Sa auch der neuste Champion Seraphine einen Auftritt.

K/DA ist der Name einer virtuellen K-Pop-Band aus League of Legends , in der Champions aus dem Spiel Musik-Stücke performen. 2018 landete die Band einen riesigen, viralen Hit, für 2020 ist sogar ein ganzes Album angekündigt. Daraus wurde nun die Single „MORE“ veröffentlicht.

