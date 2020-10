LoL: K/DA startete als Skin-Werbung, wurde zum Musik-Hit – Jetzt machen sie ein Album

K/DA ist eine Band im Universum von League of Legends und wurde ursprünglich geschaffen, um besondere Skins im Spiel zu verkaufen. 2018 landeten sie mit dem Lied Popstars jedoch einen großen Hit. Nun soll im November das erste Album der Band mit dem Namen ALL/OUT erscheinen.

Was ist das für eine Band? Bei K/DA handelt es sich K-Pop-Gruppe, die Riot Games 2018 ins Leben gerufen hat. Sie besteht aus 4 Mitgliedern, die allesamt spielbare Helden sind und von realen Sängerinnen und Rapperinnen vertont wurden.

Ihr erstes Video, Popstars, kam allein auf knapp 380 Millionen Aufrufe auf YouTube. Im August dieses Jahres folgte ein zweiter Song, The Baddest. Das dazugehörige Video liegt derzeit bei rund 23 Millionen Views.

Zusätzlich zu diesen beiden Songs gibt es noch ein „Behind the Scenes“ und ein Video vom Live-Auftritt 2018. Alle Videos zusammen wurden allein auf YouTube mehr als 450 Millionen Mal aufgerufen. Die Songs kann man zudem auf Spotify, iTunes und anderen Musik-Plattformen abrufen.

Was ist nun geplant? Via Twitter gab die Band bekannt, dass am 6. November ihr erstes Album ALL/OUT erscheinen wird.

Bisher ist jedoch nicht bekannt, wie viele Songs dort zu hören sein werden. Fest steht lediglich, dass „The Baddest“, der zweite Song der Band, dazugehören wird.

Rotierende Sänger und Zusammenarbeit mit neuem Champ?

Was wissen wir über das Album? Die Sänger hinter den Champions der Band K/DA haben mit dem Song „The Baddest“ gewechselt:

Evelynn wurde ursprünglich von Madison Beer, einer US-amerikanischen Sängerin, vertont. Für das neue Lied übernahm Wolftyla.

Kai’Sa wurde 2018 von Jaira Burns, ebenfalls aus den USA, gesungen. Bei „The Baddest“ sang jedoch Bea Miller. Die bestätigte wiederum, dass sie nur für den einen Song eingesetzt wurde und nicht das ganze Album vertont (via Twitter).

Im reddit wurde deshalb spekuliert, ob die Sänger sogar bei jedem Song rotieren könnten. Allerdings gibt es bisher auch konstante Sänger in der Band:

Ahri wird seit 2018 von der Südkoreanerin Miyeon gesungen, die Mitglied der K-Pop-Gruppe (G)I-dle ist.

Akali wird seit 2018 von Soyeon, ebenfalls in (G)I-dle, gesungen.

Das Cover des ersten Albums der Band K/DA (via Twitter).

Gibt es eine Zusammenarbeit mit Seraphine? Das Cover des Albums zeigt die 4 Champions, doch schon seit Juli wird darüber spekuliert, über der kommende Champion Seraphine zumindest einen Gast-Auftritt bei dem Album bekommen wird.

Riot Games hat Seraphine einen eigenen Auftritt in den sozialen Medien spendiert und sie sogar K/DA-Lieder covern lassen. Außerdem gab es ein geleaktes Bild, auf dem alle 5 Champions zu sehen sind. Auch wenn es etwas verschwommen ist, halten viele Fans es für ein mögliches Promo-Bild von Riot Games.

