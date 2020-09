Für das Jahr 2020 wurden insgesamt 6 neue Champions für League of Legends angekündigt. 4 davon sind bereits erschienen, 2 kommen noch. Zudem hat Riot schon jetzt einen Ausblick auf die Champs der Season 11 gegeben, die 2021 ins Spiel kommen werden.

Welche Champions kommen 2020 noch? Für dieses Jahr sind noch 2 neue Champions geplant. Einige Details kennen wir bereits:

Einer der neuen Champions wird Seraphine (Titelbild). Sie wurde bereits mit einem eigenen Social Media Account aufgebaut und Spieler vermuten, dass sie der AP-Midlaner in diesem Jahr wird. Außerdem bekommt sie einen Gastauftritt bei der Band KDA.

Der letzte Champ in diesem Jahr wird ein Supporter. Dabei soll es sich um einen „schwer bewaffneten und flüchtigen Verbrecher“ handeln, der seine Feinde mit „verdrehter und zerschlagener Rüstung“ zurücklässt. Genaue Details gibt es aber noch nicht.

Erst im September erschien Samira, der neuste AD-Carry in LoL. Schon ein Leak Anfang August machte heiß auf sie und zu Release war sie so stark, dass sie schon an Tag 1 einen Hotfix bekam.

Vor Samira wurden bereits Yone, Lillia und Sett veröffentlicht.

Teaser-Bild zum neuen Support im Jahr 2020.

Wie geht es 2021 weiter? Für die Season 11, die 2021 beginnen wird, plant Riot Games weitere neue Champions.

In den letzten Jahren wurde zudem Wert darauf gelegt, dass jeweils ein Champion pro Position kommt und 2020 gab es zwei Midlaner, einen Assassinen (Yone) und einen mit Fokus auf magischem Schaden (voraussichtlich Seraphine).

Die Chancen stehen gut, dass es nächstes Jahr wieder 6 Champions geben wird.

Neue Champions sollen bereits in der Lore sein

Was wissen wir über die kommenden Champions? Zum ersten Champion 2021 wissen wir bereits, dass es sich um einen Jungler handelt. Das verriet der Entwickler REAV3 in einem Blogpost.

Betitelt wird der Abschnitt zu dem Champion mit „Twisted Obsession“ (Verdrehte Besessenheit) und passend dazu wurde dieses Teaser-Bild veröffentlicht:

Außerdem soll es im neuen Jahr wieder Champions geben, die bereits in der Lore verankert sind, so wie in diesem Jahr Yone als Bruder von Yasuo und 2019 Senna, die Frau von Lucian.

Wer genau einen Auftritt bekommt, wurde nicht verraten, jedoch soll es sich um einen Charakter handeln, nachdem „sich die Spieler seit Jahren sehnen“.

Doch die Season 11 wird nicht nur neue Champions bringen. So sind auch weitreichende Änderungen an den Items und Anpassungen am kritischen Schaden geplant. Beides könnte die Meta stark verändern.

Weitere Überarbeitungen alter Champs geplant

Neben den neuen Champions sind auch weiterhin Überarbeitungen an alten geplant. So soll Dr. Mundo grafisch und visuell angepasst werden und es wurden bereits die Arbeiten an einem weiteren Champion begonnen.

So sieht das Konzept zur Überarbeitung von Dr. Mundo aus.

Bevor neue Champions erscheinen und die Season 11 startet, dreht sich in LoL erstmal alles um die Worlds 2020. Die starten bereits am Samstag, dem 26. September. Wer die Favoriten bei dem Turnier sind, haben wir von MeinMMO euch bereits verraten.