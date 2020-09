League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Zwar lag die Winrate von Samira mit 48% gar nicht so hoch (via leagueofgraphs ), aber das täuscht bei neuen Champs. Riot Games sah klar Handlungsbedarf.

„Wir achten immer noch sehr darauf, dass neue Champs auf lange Sicht in der Balance liegen. Manchmal haben wir Glück und treffen die Balance genau zum Launch, aber die meiste Zeit müssen wir mindestens einmal nachbessern. Nach unserer Einschätzung und unseren Zielen sah Samira viel zu stark an Tag 1 aus und daher reagieren wir schnell.“

Bei League of Legends ging die neue Heldin Samira live. Doch nur wenige Stunden nach Release kam schon der Nerf per Hotfix. Sie war an Tag 1 „deutlich zu stark“, wie Riot Games eingestand. Wir zeigen auf MeinMMO, wie stark Samira war und wie der Nerf genau ausfällt.

