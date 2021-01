Zum Start der neuen Season 11 in League of Legends gab es ein großes Ankündigungs-Event. Dabei wurden die kommenden Champions für 2021 vorgestellt, darunter Viego, der bereits in wenigen Wochen erscheint.

Welche neuen Champions gibt es? Im Laufe von 2021 sollen, wie im Vorjahr auch, 6 neue Champions veröffentlicht werden. Dabei erscheint jeweils ein Champion auf jeder Position sowie ein zusätzlicher Champion für die Mitte, wo jeweils Assassinen und Magier einen Platz finden.

Der erste neue Champion soll bereits in knapp 2 Wochen auf der Testumgebung PBE landen. Dabei handelt es sich um Viego, den gestürzten König (Titelbild).

Seine Waffe, das Blade of the Ruined King, werden die meisten von euch wohl kennen und bereits gekauft haben. Er soll mit Patch 11.2 veröffentlicht werden und seine Fähigkeiten sind bereits bekannt.

Viego klingt nach einem starken Assassinen

Riot Games hat kurz nach der Ankündigung zum neuen Champion bereits seine Fertigkeiten online gestellt. Viego scheint ein neuer Assassine zu werden und hat eine interessante passive Fähigkeit, mit der er die Kontrolle über feindliche Champions übernimmt:

Passive Fähigkeit – Dominanz des Herrschers: Viego kann vorübergehend von gegnerischen Champions Besitz ergreifen, an deren Kill er beteiligt war, und heilt sich um einen Teil ihres maximalen Lebens. Während Viego Besitz von einem anderen Champion ergriffen hat, erhält er dieselben Gegenstände, Angriffe und Fähigkeiten (mit Ausnahme der ultimativen Fähigkeit) wie dieser Champion und kann seine eigene ultimative Fähigkeit, Herzensbrecher, einmal kostenlos wirken. Außerdem erhöht sich das Lauftempo von Viego, wenn er sich auf gegnerische Champions zubewegt.

Q – Klinge des gestürzten Königs – Passiv : Viegos Angriffe verursachen bei einem Treffer einen Prozentsatz des aktuellen Lebens des Ziels als zusätzlichen Schaden. Wenn Viego einen Gegner angreift, den er kürzlich mit einer Fähigkeit getroffen hat, führt er diesen Angriff doppelt aus. Der zweite Schlag entzieht dem Ziel Leben, anstatt ihm normalen Schaden zuzufügen, löst jedoch weiterhin Treffereffekte aus und kann kritisch treffen. Diese passive Fähigkeit bleibt bestehen, wenn Viego von einem anderen Champion Besitz ergreift. Aktiv : Viego sticht mit seiner Klinge nach vorn und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu.

– : Viegos Angriffe verursachen bei einem Treffer einen Prozentsatz des aktuellen Lebens des Ziels als zusätzlichen Schaden. Wenn Viego einen Gegner angreift, den er kürzlich mit einer Fähigkeit getroffen hat, führt er diesen Angriff doppelt aus. Der zweite Schlag entzieht dem Ziel Leben, anstatt ihm normalen Schaden zuzufügen, löst jedoch weiterhin Treffereffekte aus und kann kritisch treffen. Diese passive Fähigkeit bleibt bestehen, wenn Viego von einem anderen Champion Besitz ergreift. : Viego sticht mit seiner Klinge nach vorn und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu. W – Spektralschleier : Viego lädt sich auf, springt nach vorne und entfesselt einen Nebelstoß, der den ersten getroffenen Gegner betäubt und ihm Schaden zufügt. Die Betäubungsdauer und Reichweite des Nebels erhöhen sich mit der Aufladungsdauer, der Schaden und die Sprungreichweite nicht.

: Viego lädt sich auf, springt nach vorne und entfesselt einen Nebelstoß, der den ersten getroffenen Gegner betäubt und ihm Schaden zufügt. Die Betäubungsdauer und Reichweite des Nebels erhöhen sich mit der Aufladungsdauer, der Schaden und die Sprungreichweite nicht. E – Pfad des Leids : Viego sorgt dafür, dass sich eine Welle aus schwarzem Nebel um eine nahe Mauer ausbreitet. Während sich Viego im Nebel befindet, wird er camoufliert und erhält Angriffs- und Lauftempo.

: Viego sorgt dafür, dass sich eine Welle aus schwarzem Nebel um eine nahe Mauer ausbreitet. Während sich Viego im Nebel befindet, wird er camoufliert und erhält Angriffs- und Lauftempo. R – Herzensbrecher: Viego verlässt alle Leichen, von denen er aktuell Besitz ergriffen hat, und teleportiert sich nach vorne, um den gegnerischen Champion mit dem niedrigsten prozentualen Leben in seiner Reichweite anzugreifen und ihm basierend auf seinem fehlenden Leben zusätzlichen Schaden zuzufügen. Andere Gegner in Reichweite werden zurückgestoßen.

Die kompletten Fähigkeiten könnt ihr euch auch in diesem Video vom YouTube-Kanal SkinSpotlights anschauen:

Klingt Viego in euren Augen auch so stark? Und freut ihr euch auf den neuen Champion oder habt ihr genug von Assassinen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Was wissen wir über die anderen Champions? Neben Viego soll es drei weitere Champions geben, die mit ihm in Verbindung stehen. Zu diesen wurden bisher jedoch nur wenige Infos geteilt:

Der zweite Champion 2021 soll ein magischer Kämpfer für die Toplane werden.

Der darauffolgende Champion wird ein Artillerie-Magier in der Mitte. Dieser soll ohne verrückte Sprünge oder viel Action auskommen, sondern wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen.

Champion Nummer 4 wird ein weiterer AD-Carry. Dieser soll, ähnlich wie Senna, mit Traditionen brechen und eine ungewöhnliche Spielweise haben. Wie genau diese aussieht, ist jedoch nicht bekannt.

Neben den neuen Champions sind zudem Updates an alten geplant. So kommt demnächst das versprochene Update zu Dr. Mundo sowie ein Vote, in dem ihr über das nächste große Rework abstimmen könnt.

Neben der neuen Ingame-Season startete auch der E-Sport in eine neue Runde. Viele Augen liegen vor allem auf der amerikanischen LCS, denn die hat ihr Format verändert:

Europa & Asien sind zu gut in LoL – Darum ändert Amerika sein Turnier-Format