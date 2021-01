Als League of Legends 2009 erschien, brach für viele ein MOBA-Hype aus. Tatsächlich scheint es aber viel mehr ein LoL-Hype gewesen zu sein. Denn 11 Jahre später ist das Spiel noch immer erfolgreich und schafft es inzwischen, weitere Titel in ganz anderen Genren zu etablieren.

Wie erfolgreich ist LoL? 2019 verrieten die Entwickler, dass zu Spitzenzeiten etwa 8 Millionen Spieler gleichzeitig in LoL online sind. Das machte es zum beliebtesten PC-Spiel der Welt.

Im dritten Quartal 2020 kürte die Webseite Esports Observer LoL zum mit weitem Abstand einflussreichsten Spiel auf dem Markt – gemessen an Spiel-Stunden, geschauten Stunden und Turnieren.

2020 soll LoL laut der Analyse-Webseite SuperData insgesamt rund 1,75 Milliarden Dollar umgesetzt haben. Damit schafft es das Spiel immerhin auf Platz 6 der umsatzstärksten Free2Play-Spiele, nur übertroffen von Mobile-Games und dem Multiplattformer Roblox.

Die umsatzstärksten Free2Play-Spiele 2020 (via SuperData).

Doch nicht nur der Umsatz von LoL ist stark:

Riot schafft es jedes Jahr, dass Millionen von Menschen die Worlds schauen. Von allen E-Sport-Titeln wirken die Ligen und Turniere bei LoL am professionellsten. Sie setzen sogar auf Nachwuchsligen und eine Verbindung zum Amateursport.

Mit der virtuellen Band K/DA haben die Entwickler ein komplett neues Feld erschlossen. Inzwischen haben sie ein eigenes Album herausgebracht, das auf vielen Musikplattformen gehört werden kann.

Zu guter Letzt brachte Riot Games in den letzten beiden Jahren gleich 3 neue Spiele zum LoL-Universum heraus: Teamfight Tactics, Legends of Runeterra und nun Wild Rift. Und sie alle sind erfolgreich.

LoL überzeugt auch dann, wenn es kein MOBA ist

Was ist an den Spin-Offs so besonders? Spin-Offs zu erfolgreichen Spiele-Serien sind keine Seltenheit:

Der große Unterschied jedoch ist, dass kaum ein Spieler die genannten Titel noch auf dem Radar hat oder sie teilweise sogar schon eingestellt wurden. Sie konnten sich, verglichen mit dem Hauptspiel, nicht durchsetzen.

Die Spielerzahlen von Dota Underlords sinken weiter, von den 202.254 im Peak ist man inzwischen weit entfernt (via Steamcharts).

Die Spiele zu LoL jedoch erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit oder wurden direkt aus dem Stand ein Erfolg:

Tiefe in den Charakteren und Liebe zum Detail

Warum sind Titel zu LoL so erfolgreich? Legends of Runeterra, Teamfight Tactics und Wild Rift spielen allesamt im gleichen Universum – der Welt von Runeterra. Der Art-Style, die Charaktere und die Inhalte sind bereits aus LoL bekannt und werden dort auch geliebt.

Denn obwohl es ein PvP-Spiel ist und es im Grunde kaum Story-Telling im Spiel gibt, haben die Entwickler eine gewisse Liebe zum Detail und fertigen außerhalb des Spiels einen riesigen Lore-Katalog an. Jeder Charakter hat eine tiefgründige Hintergrundgeschichte.

Brüder bekämpfen sich, Charaktere zeigen sich überraschend verletzlich und ungewöhnliche Bündnisse werden geschmiedet. Ingame erlebt man diese Geschichten im Grunde nur in Form von Emotes, wenn ein Charakter besonders auf den anderen reagiert.

Doch die Spieler sind teilweise sehr genau und ist die Story mal nicht gelungen, gibt es auch Widerstand der Spieler, wie zuletzt beim Champion Seraphine.

Wie sehr die Spieler mit der Geschichte verbunden sind, zeigte sich zuletzt auch bei der Ankündigung zum kommenden LoL-MMORPG. Der Beitrag wurde hier auf MeinMMO über 70.000 Mal aufgerufen, obwohl es sich dabei nur um einen kurzen Tweet handelte.

In den Kommentaren wurde schnell deutlich, dass sich die Spieler wegen Riot selbst, aber auch wegen der Lore und der Charaktere auf das MMO freuen.

MeinMMO-Leser Brohn schrieb beispielsweise:

Wo es Riot mit ihrem Gameplay von LoL nicht gelungen ist mich abzuholen, haben sie es allerdings mit ihrem grandiosen Art-Style und ihrer unglaublich guten Lore umso mehr geschafft. Es hat mich immer wahnsinnig interessiert wie die Welt außerhalb von Summoner’s Rift aussieht, aber bis auf die Videos auf Youtube gab es kaum richtiges Bildmaterial was eben jene Welt mal anständig zeigte (Oder ich war schlicht zu blöd entsprechendes Bildmaterial zu finden). Von daher bin ich sehr gespannt darauf und hoffe, dass der Versuch eines MMO’s hier Früchte trägt.

Riot hat sich über die Jahre ein gewisses Vertrauen aufgebaut und gilt als eines der wenigen Studios, dem überhaupt noch ein erfolgreiches MMO zugetraut wird.

Das Ziel von Riot ist ein riesiges LoL-Universum

Wie die Entwickler uns bei einem Presse-Event zu K/DA verrieten, ist es ihr Ziel ein riesiges Universum um LoL zu entwickeln – mit allem was dazu gehört.

Neben den Spielen, riesigen Turnieren und der Musik spielten dabei auch epische Cinematics eine große Rolle. Eines der bekanntesten Videos dürfte „Warrior“ sein, das inzwischen mehr als 290 Millionen Mal aufgerufen wurde. Doch auch kleine Videos wie beispielsweise ein Trailer zu Wild Rift holen fast aus dem Stand die 40 Millionen Aufrufe.

Zuletzt erschloss sich Riot Games die Welt der sozialen Medien. Für den Champion Seraphine kreierten sie Profile auf Twitter oder Instagram und posteten Bilder, Sprüche, aber auch die „Sorgen“ des Champions. Einigen Spielern ging das zwar zu weit, doch im gesamten die Profile waren ein großer Erfolg. Inzwischen hat auch die Band K/DA solche.

Faker gilt als LoL-Gott und hat selbst außerhalb des Spiels Berühmtheit erlangt. In Korea wollte man sogar Gesetze für ihn ändern.

Vor allem aber im Bereich E-Sports kann kaum ein anderes Spiel mit LoL mithalten. Eine Rolle dabei spielen auch die professionellen Inszenierungen der Teams und Spieler. Sie bauen sich ein Image auf und werden zu Werbefiguren, wie es auch im „echten“ Sport der Fall ist.

Vor allem die Inszenierung von Faker 2019 sorgte für viele Reaktionen:

Jeder liebt den weinenden LoL-Gott vor den Worlds – 3 Videos inszenieren Faker