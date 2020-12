2020 schaffte es kein amerikanisches Team aus der Gruppen-Phase der Worlds in League of Legends. Teams aus Korea, China und Europa dominierten das Turnier. 2021 soll sich das ändern und dazu gibt es Anpassungen an der regulären Saison der Teams.

Was ist passiert? Wie Riot Games mitteilte, wird es 2021 Anpassungen an der amerikanischen LoL-Liga LCS geben. Laut den Entwicklern soll diese Änderung – zusammen mit Anpassungen am Amateur-Bereich – dazu führen, dass Amerika „die kompetitive Region wird, die sich alle wünschen“.

Damit reagieren man auf das schwache Abschneiden der US-Teams international. 2019 schaffte es kein amerikanisches Team aus der Gruppenphase. 2020 gab es das gleiche Bild, wobei TSM als Gewinner der Summer Playoffs sogar peinlich mit 0:6 rausflog.

Was soll sich ändern?

Allgemein soll es mehr Spiele pro Woche während der regulären Season, dem Spring und dem Summer Split, geben

Der Spring Split wird wieder wichtiger, wenn es um die Teilnahme an den Worlds geht

Zudem sind neue Turniere geplant, die während der Season gespielt werden

LCS startet mit Turnier in die neue Season

Wie beginnt die neue Saison? Statt direkt mit dem Spring Split zu starten, so wie es bisher üblich war, beginnt die Liga mit dem LCS Lock In. Dabei handelt es sich um ein Turnier, das vom 15. bis 31. Januar läuft und dem Gewinner 150.000 Dollar bringt.

Alle Teams der LCS nehmen daran teil, wobei TSM und FlyQuest, die besten Teams des Vorjahres, in getrennten Gruppen starten.

Das neue Lock In-Turnier, das direkt zum Start der Saison stattfindet.

Im Anschluss an das Turnier beginnt der reguläre Spring Split. Der läuft vom 5. Februar bis 14. März. Neu ist, dass an 3 Tagen – Freitag, Samstag, Sonntag – jeweils 5 Spiele ausgetragen werden. Jedes Team ist also jeden Tag gefragt.

MSI und Summer Split: Im Anschluss an den Spring Split gibt es den Mid-Season-Showdown. Dort wird ausgespielt, welches Team die Region beim internationalen Mid-Season-Invitational vertreten darf.

An diesem Turnier nehmen die 6 besten Teams aus dem Spring Split teil. Gespielt wird dabei in Double Elimination.

Danach findet der reguläre Summer Split von 4. Juni bis 1. August statt.

LCS Championship als Highlight

Am Ende der Saison gibt es dann die LCS Championship. Dort treten die 6 besten Teams des gesamten Jahres an. Für die Platzierungen spielen Spring und Summer Split eine wichtige Rolle.

Weitere Änderungen im Vergleich zu den Summer Playoffs sind:

Das neue System soll dazu führen, dass Teams, die schon gegeneinander gespielt haben, erst später wieder aufeinandertreffen

Es gibt andere Termine, damit ein Team nicht mehrmals pro Woche spielt

Das Team, das aus dem oberen Bracket kommt, hat immer Seitenwahl

Die besten Teams aus der LCS Championship sollen dann Amerika international vertreten.

Die neue LCS Championship.

Anpassungen an der Amateur-Szene

Was ändert sich an der Amateur-Szene? Academy Teams und Amateur Teams treffen zukünftig in einem großen Turnier, den LCS Proving Grounds, aufeinander, um das beste Team außerhalb der LCS zu bestimmen.

Dazu wurde ein komplett neues Turnier-System kreiert. Dieses läuft parallel zu weiteren Amateur-Turnieren, die von Creatorn oder Spielern allgemein ausgeführt werden.

Wie das Format genau abläuft, hat Riot in einer Grafik zusammengefasst:

So sieht die neue Saison für Academy und Amateur Teams aus.

Ob das neue System tatsächlich dabei hilft, die amerikanische Szene stärker zu machen, werden die Worlds 2021 zeigen. Einer der Weltmeister von 20219, DoinB, sieht in Amerika jedoch ein anderes Problem als das Turnier-System:

