League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist bei TSM passiert? Der AD-Carry Doublelift spielt bereits seit der Season 1 League of Legends. Das ist knapp 10 Jahre her. Zuletzt war er beim amerikanischen Team SoloMid unter Vertrag. Mit diesem gewann Doublelift im Sommer 2020 seine achte Meisterschaft in der LCS.

Der League of Legends Spieler Yilang „Doublelift“ Peng hat Ende November seinen Rückzug aus dem Profi-Geschäft bekannt gegeben. Ein Grund dafür war die Debatte rund um einen neuen Support für ihn und sein Team TSM. Doch ausgerechnet jetzt kommt der Spieler, den sich Doublelift so gewünscht hat.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − acht =

Insert

You are going to send email to