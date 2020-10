Der neue League of Legends Champion Seraphine hat es nicht leicht. Zu Release bekam sie starke Kritik dafür, dass sie einem anderen Champion zu ähnlich sehe. Nun meckern Fans über ihre Lore, die das süße Mädchen in ein blutrünstiges Monster verwandelt.

Was ist los mit Seraphine? Mit dem neusten Update 10.22 wurde der Champion Seraphine in LoL veröffentlicht. Durch einen Leak war bereits im Vorfeld bekannt, welche Fertigkeiten der neuste Champion haben würde. Und genau dafür hagelte es Kritik, denn diese waren Sona zu ähnlich.

Nach dem Release wurde nun die komplette Hintergrundgeschichte von Seraphine beleuchtet. Und wieder sind die Fans unzufrieden, vor allem wegen einer Interaktion mit dem Champion Skarner.

Seraphine macht aus anderen Champions magische Ohrstöpsel

Was ist das Problem der Lore? In ihrer Kurzgeschichte wird davon berichtet, wie Seraphine einen Brackern-Kristall als magischen Ohrstöpsel nutzt. Dieser Kristall summt in ihrem Ohr, spricht mit ihr und hilft Seraphine zum neuen Shooting-Star auf der Bühne zu werden.

Aus den besagten Brackern-Kristallen bestehen aber auch andere Lebewesen, darunter der Champion Skarner. In der Lore gab es ursprünglich viele von ihnen, doch Diebe fanden den Ort, an dem sie Winterschlaf hielten, und stahlen Kristalle von lebendigen Körpern, was die Kreaturen tötete.

Dass der Kristall von Seraphine flüstern kann, spricht dafür, dass er lebendig ist. Und das stößt einigen Fans sauer auf.

Was ist die Kritik? Die süße Sängerin, die Harmonie in die Welt tragen möchte, verarbeitet andere Champions zu Ohrstöpseln. Das passt in ihren Augen gar nicht.

Zudem gibt es eine Voice-Line zwischen Seraphine und Skarner, in der das Mädchen sinngemäß sagt: „Ich vermisse eure Art auch, Skarner, wollt ihr ihr Lied hören?“.

Auf Twitter schreibt der Nutzer levantasim, dass die Lore Seraphine zu einem „görenhaften Arsch“ macht, der die Umwelt und andere Charaktere ignoriert und nur auf die eigene Karriere aus ist.

Was sagt Riot Games? Marc „Tryndamere“ Merrill, einer der Gründer von Riot, hat auch die Kritik reagiert und teilte mit, dass dieser Teil der Geschichte eigentlich schon entfernt werden soll.

Er verspricht einen Fix für die Zukunft:

Yah, that wasn’t cool and was supposed to have been removed from the IP =p it will be fixed — Tryndamere (@MarcMerrill) October 28, 2020

Jeevun Sidhu, einer der Game Desinger von Riot Games und zuständig für Seraphine, erklärte, wie es zu dem Missverständnis kommen konnte.

Laut ihm kennt Seraphine die Geschichte nicht so wie die Spieler. Ihr ist noch nicht bewusst, dass sie dort mit einem Lebewesen interagiert. Der Taunt in Richtung Skarner sei zu viel, gibt der Game Designer zu.

Der neuste Champion Seraphine hat also mit einiger Kritik zu kämpfen. Doch sie ist nur einer von vielen, die noch kommen sollen. 2 weitere Champions haben die Entwickler in einem Ausblick auf Season 11 bereits angekündigt.