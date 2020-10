League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Außerdem deuteten die Entwickler bereits an, dass es auch in Wild Rift etwas im Zusammenhang mit dem neuen K/DA-Album geben wird. K/DA ist eine Ingame-Band, die ursprünglich gegründet wurde, um Skins zu verkaufen . Nun plant diese ihr erstes komplettes Album.

Ansonsten setzt Wild Rift auf die bekannten Features von LoL. Das Spiel wird Free2Play und bekommt einen Shop, in dem ihr wie im Original kosmetische Inhalte und Champions kaufen könnt. Auch die Kluft der Beschwörer (Summoner’s Rift) wird es in der Mobile- und Konsolen-Version geben.

Was ist Wild Rift eigentlich? Die eigenständige Version zu League of Legends für Smartphones und Konsolen soll sich von der PC Version in einigen Punkten unterscheiden:

Was heißt das für den Release? In der Ankündigung vor einem Jahr hieß es, dass LoL: Wild Rift noch 2020 erscheinen wird . Das hat sich nun geändert. Der Release ist erst für 2021 geplant.

Wie nun in einem neuen Blogpost verraten wurde, sollen in der ersten Dezember-Woche weitere Regionen dazu kommen, darunter Europa. Amerikanische Fans müssen sogar bis zum Frühjahr 2021 warten.

Im Oktober 2019 kündigte Riot Games das neue Spiel Wild Rift an. Dabei handelt es sich um eine Version von League of Legends , die speziell für Mobile und Konsolen erscheinen soll. Knapp ein Jahr später wissen wir endlich, wann die Beta bei uns startet und dass sich der Release verzögern wird.

