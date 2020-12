Wild Rift wird die Mobile- und Konsolen-Version von League of Legends. Sie soll jedoch für die Plattformen etwas angepasst werden und startet entsprechend mit weniger Champions.

Update 3. Dezember: Wir haben die Liste rund um die Champions aktualisiert. Inzwischen handelt es sich um 47 Stück.

Mit welchen Champions startet Wild Rift? Die mobile Version von LoL, die im Jahr 2020 erscheinen soll, startet nur mit 47 Champions. Damit ist die Auswahl deutlich kleiner, denn in der PC-Version gibt es aktuell 152, wobei der nächste bereits in zwei Wochen erscheint.

Die meisten der 47 Champions stammen aus den ersten Jahren des MOBAs, viele gab es sogar zum Release wie Alistar, Jax oder Master Yi. Doch es sind auch zwei neuere Champs unter ihnen, mit denen viele nicht gerechnet haben:

Jhin – Release im Februar 2016

Camille – Release im Dezember 2016

Im Gegenzug fehlen vereinzelte der 40 Release-Champions von LoL, darunter Cho’Gath, Gankplank, Singed und Twitch.

Ahri Ezreal Lee Sin Sona Akali Fiora Lux Soraka Alistar Fizz Malphite Tryndamere Amumu Garen Master Yi Twisted Fate Annie Gragas Miss Fortune Varus Ashe Graves Nami Vayne Aurelion Sol Janna Nasus Vi Blitzcrank Jarvan IV Olaf Xin Zhao Braum Jax Orianna Yasuo Camille Jhin Seraphine Zed Dr. Mundo Jinx Shyvanna Ziggs Evelynn Kai’Sa Singed

Wann erscheint Wild Rifts? Die Beta startet in Europa am 10. Dezember. Wild Rift ist auch für verschiedene Konsolen geplant, jedoch klangen erste Interviews danach, als würde der Release dort erst später erfolgen.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch bereits jetzt vorab registrieren. Erste Beta-Tests für die Mobile-Version gab es bereits im Sommer in China und anderen Regionen

LoL kommt als Wild Rift für Mobile und wohl auch PS4, Xbox One

Riot Games setzt auf neue Spiele und Mobile

Was passiert aktuell bei Riot? Zum 10ten Geburtstag von League of Legends kündigte der Entwickler Riot Games gleich sechs neue Spiele an.

Neben der mobilen Version für LoL ist auch eine für den Auto Battler Teamfight Tactics geplant. Diese soll bereits im ersten Quartal 2020 erscheinen.

Außerdem sind die folgenden neuen Spiele geplant:

Wann diese Spiele erscheinen, steht bisher jedoch noch nicht fest.

