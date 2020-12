Die Beta zu League of Legends: Wild Rift ist gestartet und die ersten Spieler tummeln sich auf den Servern. Wir von MeinMMO sind dabei und haben eine Tier List erstellt, um euch die besten Champions für jede Position zu empfehlen.

Was zeigt diese Tier List? In Wild Rift habt ihr derzeit 49 Champions zur Auswahl. Doch nicht alle sind gleich stark. Gerade in den kompetitiven Spielen geht es darum, die besten Charaktere zu finden, um eure Matches zu gewinnen. Genau dabei möchten wir euch helfen.

Im Folgenden findet ihr jeweils eine Tier List für jede Position. Diese sind nach ihrer Brauchbarkeit sortiert. Ganz oben steht das S-Tier. Danach kommen A-, B- und C-Tier. Charaktere im C-Tier sind noch immer spielbar auf der jeweiligen Position, nur deutlich schwächer, als die anderen Charaktere.

Wie ist diese Liste entstanden? Die Liste basiert auf eigenen Erfahrungen besonders im Bereich Midlane, AD-Carry und Support und mehr als 40 Matches. Wir konnten Wild Rift bereits seit einigen Tagen spielen und haben in einem Anspielbericht die Mobile-Version mit dem klassischen LoL verglichen.

Gleichzeitig wurden Tier List von Rankedboost und Wild Rift Builds, sowie die Videos von Excoundrel (Challenger-Spieler), Noyce Gaming und Furor Gaming genutzt. Aus all diesen Infos zusammen und Gesprächen mit anderen Spielern wurden diese Tier List erstellt.

Die Liste entstand am 10. Dezember für Patch 1.1 und wird stetig aktualisiert.

Midlane Tier List

S-Tier Ahri

Zed

Orianna A-Tier Akali

Gragas

Yasuo

Twisted Fate B-Tier Annie

Fizz

Lux

Seraphine C-Tier Aurelion Sol

Ziggs

Ahri ist sehr dominant in der Midlane

Was macht die S-Tier-Charaktere so stark? Ahri verursacht viel Schaden und kann in der Lane ständig mit Skill-Shots Schaden zufügen. Durch die angepasste Regeneration in Wild Rift geht ihr das Mana nur selten aus. Das macht sie zu einem unangenehmen Gegner.

Bei Orianna sieht das ähnlich aus, wobei sie auch noch die starke Ultimate in Teamkämpfe mit bringt.

Zed hat den großen Vorteil, dass sein Fähigkeiten-Kit stark von der Festsetzung eines Ziels profitiert. Dadurch lässt sich der Charakter gut auf dem Smartphone steuern. Zudem bringt er ein großeSchadenspotential mit sich.

Toplane Tier List

S-Tier Camille

Fiora

Malphite A-Tier Darius

Garen

Jax

Olaf B-Tier Dr. Mundo

Gragas

Nasus

Singed

Tryndamere

Vayne C-Tier Jarvan IV

Lee Sin

Zed

Camille ist wohl der stärkste Charakter auf der Toplane.

Was macht die S-Tier-Charaktere so stark? Camille ist derzeit wohl der stärkste Charakter auf der Toplane, wenn man sie mit der ungewohnten Steuerung beherrscht. Im 1 gegen 1 wird kaum ein anderer Charakter mit ihr fertig.

Ähnliches gilt für Fiora, die wie in der PC-Version die Rolle des einsamen Spielers auf der Toplane übernimmt. So kann sie oft allein bis zum Nexus pushen und viele 1 gegen 1-Duelle gewinnen. Anders als Camille ist sie aber etwas schwächer in Teamkämpfen.

Malphite ist ein solider Tank-Pick für die Toplane und trumpft eher später in den Teamkämpfen auf.

Jungler Tier List

S-Tier Lee Sin

Xin Zhao A-Tier Gragas

Graves

Master Yi

Olaf

Shyvanna B-Tier Evelynn

Jarvan IV

Jax

Vi C-Tier Amumu

Malphite

Garen

Nasus

Tryndamere

Lee Sin erschien erst mit Patch 1.0, dominiert jedoch den Jungle.

Was macht die S-Tier-Charaktere so stark? Lee Sin ist mit Abstand der stärkste Jungler im Spiel. Er ist vielseitig, schnell und stark in den Ganks. Allerdings ist er nicht so leicht zu steuern, gerade auf dem Smartphone.

Xin Zhao ist deshalb eine gute Alternative, weil er etwas leichter zu spielen ist.

AD-Carry Tier List

S-Tier Ezreal

Jhin A-Tier Ashe

Kai’Sa

Vayne B-Tier Jinx

Draven

Miss Fortune C-Tier Varus

Twisted Fate

Obwohl Ezreal schon generft wurde, ist er noch immer S-Tier.

Was macht die S-Tier-Charaktere so stark? Ezreal hat unglaublich viele Skill-Shots, die Feinde in der Lane nerven und Schaden verursachen. Durch die angepasste Regeneration geht auch ihm selten das Mana aus.

Jhin wiederum punktet mit seinem hohen Schaden und ist besonders im Lategame auf einem Krit-Build etwas stärker als Ezreal.

Den beiden folgt übrigens Kai’Sa, die in den letzten Tier Lists immer weiter aufgestiegen ist und möglicherweise auch ins S-Tier gehört.

Support Tier List

S-Tier Blitzcrank

Braum A-Tier Alistar

Jannah

Seraphine B-Tier Nami

Sona

Soraka C-Tier Malphite

Annie

Braum ist derzeit der stärkste Support, dicht gefolgt von Blitzcrank.

Was macht die S-Tier-Charaktere so stark? Braum ist tanky und bietet ein unheimlich gutes Set an Fähigkeiten. Seine erste Fähigkeit Winter’s Bite ist gerade im Earlygame nützlich, um ein bisschen Schaden zu verteilen, während die Ultimate Glacial Fissure im Lategame mit dem Knockup eine Macht ist.

Blitzcrank ist vor allem beliebt und erfolgreich, weil er Feinde zu sich heranziehen kann. Das lässt sich mit etwas Übung auf dem Smartphone sehr präzise hinbekommen. Gerade jetzt, wo noch einige Probleme mit der Steuerung und der Geschwindigkeit des Spiels haben, ist Blitzcrank richtig stark.

Wild Rift auf MeinMMO: In den kommenden Tagen und Wochen werden wir Wild Rift intensiv begleiten. Wir planen weitere News und Guides zum Spiel. Alle Artikel findet ihr auf unserer Übersichts-Seite zum Spiel.