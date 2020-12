LoL Wild Rift: 5 Champions für Anfänger, mit denen der Einstieg besonders leicht fällt

Das neue LoL Wild Rift hat mit seiner Beta in Deutschland und Europa begonnen. Wir von MeinMMO möchten euch den Einstieg erleichtern und stellen euch passend dazu einfache Champions vor.

An wen richtet sich diese Liste? LoL Wild Rift bietet euch derzeit 49 verschiedene Champions. Die hier vorgestellten Champions richten sich spezifisch an zwei Spielergruppen:

Spieler, die zum ersten Mal überhaupt mit LoL in Kontakt kommen

Spieler, die zwar LoL kennen, aber sich erstmal an die Steuerung von Wild Rift gewöhnen müssen

Wir stellen euch jeweils einen Champion für jede Position vor und verraten, was ihr beim Spielen beachten müsst. Ausgewählt wurden sie nach Schwierigkeit im Handling und ihren Überlebenschancen, wenn ihr Fehler macht. Wer sofort die besten Champions spielen will, der findet diese in unserer Tier List.

Wer sich überhaupt noch nicht in der Welt von League of Legends zurechtfindet, der wird noch in dieser Woche einen Anfänger-Guide hier auf MeinMMO bekommen.

Annie – Der einfachste Champion auf der Midlane

Annie gehört zu den ältesten Champions in League of Legends und ist gleichzeitig leicht zu spielen. Sie hat nur wenige Fähigkeiten, mit denen ihr zielen müsst oder die eine besonders lange Reichweite haben. Zudem besitzt sie einen Stun, der sogar mehrere Spieler auf einmal treffen kann.

Was können ihre Fähigkeiten?

Passiv erzeugt jeder 4. Zauber von Annie einen Stun

Die erste Fähigkeit ist ein Feuerball, der auf Feinde geworfen wird und Mana bringt, wenn damit ein Feind getötet wird

Die zweite Fähigkeit ist ein Feuer-Effekt direkt vor Annie, der AoE-Schaden verursacht

Die dritte Fähigkeit erzeugt einen Schild, der Schaden absorbiert und Feinden Schaden zufügt, wenn diese Angreifen

Die Ultimate beschwört den Bären Tibbers, der 30 Sekunden an ihrer Seite kämpft

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in die Fähigkeiten

So maximiert ihr die Fähigkeiten: Ihr solltet die Fähigkeiten in der gleichen Reihenfolge leveln, in der sie das Spiel vorgibt. Zuerst Fähigkeit 1, dann 2, dann 3. Die Ultimate levelt ihr immer dann, wenn ihr könnt.

Diese Summoner Spells solltet ihr wählen:

Flash

Ignite

Diese Runen nutzt ihr:

Elektrocute

Brutal

Regeneration

Manaflow Band

Das sind eure Items:

Ihr startet mit einem Amplefying Tome

1. Item: Ludens Echo

2. Item: Awakened Soulstealer

3. Item: Ionian Boots mit der Verzauberung „Protobelt Enchant“

4. Item: Rabaddons Deathcap

5. Item: Void Staff

Welche Champions auf der Midlane sind noch einsteigerfreundlich? Neben Annie könnt ihr zudem mit Lux oder Ahri einsteigen. Ahri ist zwar etwas komplizierter mit ihren Skill-Shots, dafür wird sie früh freigeschaltet und ist auch in höheren Rankings sehr hilfreich.

Malphite – Der einfachste Champions auf der Toplane

Malphite ist ein sehr defensiver Champion und verzeiht deshalb viele Fehler. Er ist nicht sehr mobil und hat ein einfaches und verständliches Kit an Fähigkeiten. Das macht ihn zu einem idealen Champion für Anfänger.

Was können seine Fähigkeiten?

Passiv erhält Malphite einen Schild, wenn er 8 Sekunden lang keinen Schaden erlitten hat

Die erste Fähigkeit schleudert eine Scheibe, die Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt

Die zweite Fähigkeit verleiht euch passiv Rüstung und erhöht euren Schaden für die nächsten 6 Sekunden, wenn ihr sie aktiviert.

Die dritte Fähigkeit sorgt für AoE-Schaden um Malphite herum.

Die Ultimate sorgt dafür, dass Malphite nach vorne prescht und Gegner am Zielort in die Luft wirft.

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in die Fähigkeiten

So maximiert ihr die Fähigkeiten: Ihr solltet zuerst die dritte Fähigkeit maximieren. Danach folgen die Fähigkeiten 2 und 1. Die Ultimate solltet ihr immer verbessern, sobald es zur Verfügung steht.

Diese Summoner Spells solltet ihr wählen:

Flash

Ghost oder Ignite

Diese Runen nutzt ihr: Malphite setzt auf Defensive und das wird auch durch die Auswahl der Runen verstärkt:

Grasp of the Undying

Gathering Storm

Conditioning

Manaflow Band

Das sind eure Items:

Ihr beginnt das Spiel mit einer Cloth Armor (Stoffrüstung)

1. Item: Ninja Tabi

2. Item: Iceborn Gauntlet

3. Item: Sunfire Cape

4. Item: Thornmail

Nächstes Item: Ninja Tabi Verzauberung „Teleport“

5. Item: Adaptive Helm

Welche Champions auf der Toplane sind noch einsteigerfreundlich? Neben Malphite könnt ihr auf der Toplane auch Garen nutzen. Den schaltet ihr in der Regel deutlich früher frei. Wer jedoch langfristig auf die Top-Lane möchte, sollte an Malphite festhalten oder später Fiora lernen.

Master Yi – Der einfachste Jungler

Master Yi ist ein Jungler und profitiert davon, dass er eine Heilfertigkeit besitzt und er zudem viel Schaden verursacht, ohne das ihr Skill-Shots landen oder verrückte Kombinationen ausführen müsst. Er ist damit der ideale Jungler für Neueinsteiger.

Der einzige Nachteil ist, dass Yi recht anfällig gegen „Crowd Control“-Effekte wie Betäubung von Gegnern ist.

Was können seine Fähigkeiten?

Passiv verursacht jeder 4. Angriff zusätzlichen Schaden

Die erste Fähigkeit macht euch für kurze Zeit unangreifbar, während ihr auf bis zu 4 Gegner springt und diesen Schaden zufügt

Die zweite Fähigkeit lässt euch für 4 Sekunden meditieren, was Lebenspunkte wiederherstellt

Die dritte Fähigkeit verleiht Master Yi passiv mehr Angriffsschaden. Wenn ihr sie aktiviert, dann wird für 6 Sekunden der Schaden vorübergehend nochmal erhöht.

Die Ultimate macht Yi immun gegen Slows, 25% schneller und erhöht seine Angriffsgeschwindigkeit für insgesamt 7 Sekunden

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in die Fähigkeiten

So maximiert ihr die Fähigkeiten: Ihr solltet zuerst die erste Fähigkeit maximieren, dann die zweite und zuletzt die dritte Fähigkeit. Die Ultimate levelt ihr immer dann, wenn ihr es könnt.

Diese Summoner Spells solltet ihr wählen:

Flash

Smite

Diese Runen nutzt ihr:

Conqueror

Hunter – Vampirism

Hunter – Titan

Hunter – Genius

Das sind eure Items:

Ihr startet mit einem Longsword

1. Item: Gluttonous Greaves (Schuhe)

2. Item: Blade of the ruined King

3. Item: Infinity Blade

4. Item: Phantomdancer

5. Item: Frozen Malet

Welche Champions auf der Midlane sind noch einsteigerfreundlich? Auch die Jungler Graves und Xin Zhao sind für Einsteiger im Jungler geeignet. Gerade Graves bekommt man schon früh freigeschaltet. Im Lategame setzt ihr am ehesten auf Xin Zhao, wobei Lee Sinn der stärkste Jungler im Spiel ist.

Jinx – Der einfachste AD-Carry

Jinx ist ein AD-Carry mit viel Reichweite und leicht verständlichen Fähigkeiten. Zwar müsst ihr hier auch mit Skill-Shots treffen können, dafür wird Jinx früh freischaltet und schon im Tutorial könnt ihr mit ihr experimentieren.

Was können ihr Fähigkeiten?

Passiv erhält Jinx immer dann, wenn sie einen Champion besiegt oder einen Turm zerstört, zusätzlich Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit

Ihre erste Fähigkeit erlaubt euch den Wechsel zwischen zwei verschiedenen Waffen – Der Rocket-Launcher verbraucht Mana, dafür verursachen ihre Angriffe AoE-Schaden. Die Mini-Gun gibt zusätzliche Angriffsgeschwindigkeit, verursacht aber weniger Schaden

Ihre zweite Fähigkeit ist ein Skill-Shot, der Gegnern Schaden zufügt

Ihre dritte Fähigkeit besteht aus kleinen Fallen, die geworfen werden und Gegner bei einem Treffer festhalten.

Die Ultimate ist ein großer Skill-Shot, der über die gesamte Karte fliegt und beim Treffer viel Schaden verursacht.

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in die Fähigkeiten

So maximiert ihr die Fähigkeiten: Ihr levelt zuerst die zweite Fähigkeit, danach die erste und zuletzt die Dritte. Levelt die Ultimate immer dann, wenn ihr es könnt.

Diese Summoner Spells solltet ihr wählen:

Flash

Heal

Diese Runen nutzt ihr:

Fleet Footwork

Brutal

Regeneration

Manaflow Band

Das sind eure Items:

Ihr startet mit einem Longsword

1. Item: Infinity Edge

2. Item: Gluttonous Greaves (Schuhe)

3. Item: Ruunan’s Hurricane

4. Item: Bloodthirster

Jetzt wertet ihr die Schuhe mit der Verzauberung „Quicksilver“ auf

5. Item: Guardian Angel

Welche Champions auf der Botlane sind noch einsteigerfreundlich? Ezreal setzt zwar auf viele Skill-Shots, ist jedoch ein Champion, der durch seine Fähigkeiten mobil ist und auch aus brenzligen Situationen fliehen kann. Das gelingt Jinx nicht. Für Ezreal solltet ihr jedoch ein bisschen Erfahrung mitbringen.

Blitzcrank – Der einfachste Supporter

Blitzcrank ist nicht nur ein extrem starker, sondern auch ein sehr spaßiger Support. Er hat viel Defensive und kann Gegner in die Luft werfen oder verstummen lassen (dann können sie keine Fähigkeiten nutzen). Das sind nützliche Tools.

Sein Highlight ich jedoch der „Grab“, mit dem ihr Feinde zu euch heranziehen könnt. Damit trainiert ihr Skill-Shots und freut euch gleichzeitig tierisch, wenn ihr einen Treffer landet.

Was können seine Fähigkeiten?

Passiv erhält Blitzcrank einen Schild, wenn seine Lebenspunkte unter 35% fallen

Seine erste Fähigkeit ist ein Skill-Shot, mit dem Blitzcrank den getroffenen Feind zu sich heranzieht.

Seine zweite Fähigkeit erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit von Blitzcrank für 4 Sekunden

Mit seiner dritten Fähigkeit wirft Blitzcrank einen Feind in die Luft

Die Ultimate erzeugt einen AoE-Effekt um Blitzcrank herum, der Feinden Schaden zufügt und sie verstummen lässt

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in die Fähigkeiten

So maximiert ihr die Fähigkeiten: Ihr verstärkt zuerst eure Fähigkeit 1, den „Grab“. Danach levelt ihr die Fähigkeit 3 und zum Schluss die 2. Levelt die Ultimate, wann immer ihr könnt

Diese Summoner Spells solltet ihr wählen:

Flash

Exhaust oder Ignite

Diese Runen nutzt ihr:

Aftershock

Weakness

Hunter – Titan

Pathfinder

Das sind eure Items:

Ihr startet mit einer Cloth Armor

1. Item: Boots of Swiftness

2. Item: Zeke’s Convergence

3. Item: Randuins Omen

4. Item: Dead Man’s Plate

5. Item: Abyssal Mask

Welche Champions sind als Supporter noch einsteigerfreundlich? Die beiden Supporter Sona und Soraka kümmern sich vor allem darum, ihre Verbündeten zu heilen. Allerdings halten sie recht wenig aus. Braum hingegen ist ebenfalls tanky, aber schwerer zu spielen als Blitzcrank.

Mehr über Wild Rift erfahrt ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.