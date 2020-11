League of Legends: Wild Rift

Dabei gibt es auch die gewohnte Karte Summoners Rift und natürlich Ranglisten. Allerdings sollen die Runden deutlich kürzer ausfallen und die Steuerung wird für die jeweiligen Plattformen angepasst. Seit Juli 2020 läuft bereits eine offene Beta in Asien und ab dem 10. Dezember dürfen auch wir in Deutschland ran. Der Release von Wild Rift wird voraussichtlich erst 2021 stattfinden.

