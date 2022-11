League of Legends hat angeblich ein Mobile-Game kopiert, wird jetzt von der Firma hinter TikTok verklagt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie die South China Morning Post berichtet, behauptet das Shanghaier Unternehmen, Tencent verletze die Rechte an der Urheberschaft, der Vervielfältigung und der Kommunikation von Mobile Legends: Bang Bang. Riot Games, Entwickler von League of Legends, ist bereits seit 2015 eine Tochtergesellschaft von Tencent.

Worum geht es in dem jüngsten Rechtsstreit? Nachdem in der Vergangenheit Riot Games und Tencent Mobile Legends: Bang Bang vorwarfen, das Urheberrecht der eigenen IP zu verletzen, dreht Moonton den Spieß jetzt um.

Auf der anderen Seite steht von Riot Games der Welterfolg League of Legends beziehungsweise League of Legends: Wild Rift. Letzteres ist eine gekürzte und für Mobile-Geräte entwickelte Version des beliebten PC-Ablegers und E-Sport-Riesen.

