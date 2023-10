Ein neuer Trailer zeigt Skins der Boyband von League of Legends – „Das war nicht geplant, aber die werde ich mir 100 % kaufen“

Vor kurzem feierte die neue Boyband von League of Legends mit einem ersten Musikvideo ihr Debüt. Jetzt werden die Mitglieder der Band in einem kurzen Trailer vorgestellt. Schaut ihn hier auf MeinMMO.

Worum geht es? Heartsteel heißt die neue Boyband bei League of Legends und in einem kurzen Trailer werden jetzt die neuen Skins hinter dieser Band vorgestellt.

Ab dem 08. November 2023 erscheinen die Skins in LoL und ab dem 16. November 2023 dann auch im Mobile-Ableger Wild Rift.

Welche Legenden es in die Band geschafft haben, seht ihr hier:

Wer sind die Legenden? Die Legenden, die es in die Band geschafft haben, werden in dem Video kurz vorgestellt, zusammen mit ein paar Gameplay-Ausschnitten zu jedem Einzelnen.

Ebenfalls bekommt ihr ein paar eher unerwartete Fakten über die Bandmitglieder aufgelistet. Welche das sind, haben wir euch hier kurz zusammengetragen:

KAYN – Der Schatten des Todes / Plänker

Hat am 30. Oktober Geburtstag (behauptet aber am 31. Oktober)

aka: Rhaast

Bellt und beißt

EZREAL – Der verwegene Forscher / Schütze

Ein One-Hit-Wonder – oder nicht?

Zweifacher Schütze durch sein Sternzeichen

Hat nie Speicher auf dem Handy frei

SETT – Der Boss / Moloch

Reagiert allergisch auf Ärmel

Seine Mutter hat die Mütze gestrickt

Schwäche: Süße Hunde

YONE – Der unvergessene Krieger / Assassine/Plänker

DJ, Producer und Mama der Band

Wirklich so cool, wie er aussieht

Läuft mit cold brew Kaffee

APHELIOS – Die Waffe der Lunari / Schütze

Hat seine Gesangsstimme verloren

Spielt so viele Instrumente

Unterschätzt nicht seine Streiche

K’SANTE – Der Stolz von Nazumah / Tank

High Fashion und High Energy

und Kann Sett im Bankdrücken heben

Ist ein guter Beziehungsberater

Spieler sind begeistert von kleinen Details in den Skins und er Charakterbeschreibung

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen der Spieler sind in den Kommentaren via YouTube ziemlich positiv. Viele schreiben, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass ihnen die Skins und die Ideen, die dahinter stecken, ihnen so gut gefallen.

So spricht zum Beispiel candela__ Lob an die Schreiber hinter den kleinen Charakterbeschreibungen aus. An anderer Stelle schreibt der User miguelmoura9345, dass er doch nicht noch mehr Gründe brauchte, um Sett zu lieben.

Auch Lob für das Skin-Design wird in den Kommentaren ausgesprochen. So bemerkt zum Beispiel yenchiss, dass die Charaktere kleine Mikrofone am Kopf tragen und lobt gerade dieses Detail. littlesmileyface. scheint ähnlicher Meinung zu sein und schreibt: „Das war nicht geplant, aber die werde ich mir 100 % kaufen“.

Was haltet ihr von den neuen Skins und den Eigenarten der Charaktere? Plant ihr, die Skins zu kaufen? Schreibt in den Kommentaren gerne eure Meinung.

