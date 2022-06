Im Rahmen des Xbox Showcase hat Riot Games eine große Ankündigung vorgenommen. Ihre Spiele, darunter League of Legends, kommen in den Xbox Game Pass. Das ist gerade für komplette Neueinsteiger interessant, denn diese bekommen Inhalte, für die Veteranen Monate und Jahre gegrindet haben.

Was wurde konkret angekündigt? Riot Games wird alle fünf Spiele in den Game Pass bringen. Jedes Spiel bringt dabei interessante Boni:

In League of Legends werden alle 159 Champions direkt zum Start freigeschaltet. Auch die neuen Champions wie Bel’Veth, der erst frisch erschienen ist, könnt ihr direkt zu Release verwenden

In Valorant bekommt alle 18 aktuellen Agenten und auch künftige neue sofort freigeschaltet

In League of Legends: Wild Rift – der Mobile-Version von LoL – bekommt ihr Zugriff auf alle 80 Champions

Im Kartenspiel Legends of Runeterra bekommt ihr die Basis-Decks freigeschaltet

In Teamfight Tactics bekommt ihr Zugriff auf eine Rotation von „Kleinen Legenden“, die Avatare im Spiel

Gerade für Neueinsteiger sind die Angebote richtig stark, denn sie sparen sich viel Geld oder monatelangen Grind. Allerdings behaltet ihr die Boni nur solange, wie ihr das Abo vom Game Pass aktiv habt.

Wann kommen die Spiele in den Game Pass? Der Release wurde für „diesen Winter“ angekündigt. In der Übersicht zu allen 36 neuen Spielen im Game Pass stehen sie jedoch auf der Seite von 2023. Es ist also wahrscheinlich, dass der Release irgendwann im Januar/Februar 2023 stattfinden wird.

Anfänger in LoL sparen über 700 Euro oder jahrelangen Grind

Wie „groß“ ist die Änderung wirklich? Wer in League of Legends alle 159 Champions haben möchte, hat dafür zwei Optionen.

Zum einen könnt ihr die Ingame-Währung „Blaue Essenzen“ sammeln und ausgeben. Diese bekommt ihr für den ersten Sieg des Tages, für Level-Ups und über Missionen während eines Events. Allerdings benötigt ihr inzwischen über 600.000 Blaue Essenzen für alle Champions und wer nicht regelmäßig an Events teilnimmt, braucht ungefähr ein Account-Level von 450.

Zum Vergleich: MagiFelix, ein bekannter LoL-Spieler und derzeit Platz 1 in der Rangliste in EU West, hat ein mit seinem Account MagiFelix5 ein Level von 473. Mit diesem Account erreicht er seit vier Jahren den höchsten Rang „Challenger“ in der Ladder und hat allein 2022 über 1.200 Spiele gespielt. Da steckt also viel Aufwand drin.

Die Alternative wäre der Einsatz von Echtgeld. Für alle Champions benötigt ihr über 130.000 Riot Points und die kosten umgerechnet über 700 Euro. Der genaue Preis ist schwer zu ermitteln, da es immer wieder Rabatt-Aktionen, Bundles und Preisanpassungen für ältere Champions gibt.

Trotzdem lässt sich der Game Pass für 700 Euro einige Jahre bezahlen.

Ist das schon Pay2Win? Nicht wirklich. In der derzeitigen Meta sind fast alle Champions spielbar – nur 5 von 159 Charakteren fassen die Profis in Turnieren nicht an. Selbst mit dem Basis-Set an Helden und den ersten günstigen Käufen mit Echtgeld-Währung könnt ihr schon großen Einfluss haben.

Warum ist das Angebot trotzdem so interessant? Neueinsteiger einen großen Nachteil: Sie wissen nicht, welcher Champion und welcher Spielstil zu ihnen passt. So kann es schnell passieren, dass man sich falsche Champions freischaltet oder aber den Helden, der perfekt zu einem passen würde, jahrelang übersieht.

Garen ist einer der wenigen Champions, die bei den Profis in Turnieren nicht zum Einsatz kommen.

Das Paket aus dem Game Pass ermöglicht nun das Ausprobieren aller Champions in regulären Matches. Und das sollte es gerade Anfängern extrem erleichtern und ihnen mehr Spielspaß bringen.

Auch im LoL-reddit bezeichnen viele Spieler diese Neuerung als „riesig“:

Bz6 schreibt: „Das ist eine riesige Änderung für Spieler, die LoL gerne mal ausprobieren möchten. […] Es ergibt aber total Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass Wild Rift bald auf Konsolen landet.“

IcyPanda123 hofft auf einen Zustrom neuer Spieler: „Ich hoffe, dass dadurch auch mehr Leute bereit sind, LoL auszuprobieren. Ich denke, dass Leute, die nicht in der Lage sind, all die supercool aussehenden, teuren Champs auszuprobieren, schon immer abgeschreckt wurden. Ich habe immer gedacht, Riot sollte einfach alle Champs kostenlos machen.“

Guaranic sieht hier eine Win-Win-Situation: „Das macht absolut Sinn und ist eine absurd große Neuigkeit. Microsoft will „Must-have“-Spiele (und neue LoL-süchtige Spieler werden ihr Abonnement aufrechterhalten). Riot will neue Spieler, vor allem solche, die nicht zu ihrem normalen Hardcore-Publikum gehören.“

Was sagt ihr zu dem neuen Angebot von Riot Games und dem Game Pass? Findet ihr die Umsetzung der Free2Play-Spiele im Abo gut oder hättet ihr euch andere Boni gewünscht?

