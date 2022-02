LoL: Wie bekommt man schnell Blaue Essenzen

Blaue Essenzen sind eine wichtige Währung in League of Legends, um sich damit etwa Champions oder zusätzliche Runenseiten zu kaufen. Früher trugen sie den Namen IP. Wir von MeinMMO verraten euch, wie ihr am schnellsten an Blaue Essenzen kommt.

Wie bekommt man schnell Blaue Essenzen? Der schnellste und einfachste Weg sind Account-Level-Ups im Spiel (Beschwörerlevel).

Denn für jedes Level-Up ab Stufe 5 gibt es eine Champion-Kapsel. Das bringt mindestens 270 und bis zu 725 Blaue Essenzen durch direkte Belohnungen und das Entzaubern der Champion-Splitter.

Alternativen sind:

Erster Sieg des Tages – Bringt euch 50 Blaue Essenzen und setzt sich alle 20 Stunden zurück

Hextech-Truhen – Bringen euch ebenfalls Champion-Splitter, aber nur mit Glück

Missionen während eines Events

Tokens von einem Event, die sich neben besonderen Belohnungen wie Icons oder Ward-Skins auch in Blaue Essenzen tauschen lassen

Blaue Essenzen über Level-Ups verdienen

Wie funktioniert das genau? Für jedes Level-Up ab Stufe 5 bekommt ihr eine Champion-Kapsel. Jede Kapsel enthält:

1-3 zufällige Champion-Splitter

Unregelmäßig als Bonus zwischen 90 und 260 Blaue Essenzen

Ab Stufe 30 gibt es zudem alle 10 Level eine Glorreiche Champion-Kapsel, die garantiert seltenere und gleich mehrere Champion-Splitter mit sich bringt. Hier sind bis zu 2.120 Blaue Essenzen in einer Kapsel möglich.

Die Champion-Kapseln, die ihr für jedes Level-Up bekommt.

Die Champion-Splitter wiederum haben drei Funktionen, von denen zwei euch Blaue Essenzen bringen oder sparen:

Zum einen könnt ihr den jeweiligen Champion, zu dem ihr den Splitter habt, für weniger Blaue Essenzen freischalten als üblich. Vayne, die sonst 4.800 Blaue Essenzen kostet, lässt sich so für 2.880 Essenzen aufwerten.

Zum anderen könnt ihr den Champion-Splitter entzaubern. Das bringt euch direkt eine Menge Blauer Essenzen ein.

Als Drittes könnt ihr den Splitter benutzen und den jeweiligen Champion so für 7 Tage temporär freischaltet. Das lohnt sich in der Regel jedoch nicht.

Die Menge an Blauen Essenzen ist dabei abhängig vom Preis des Champions im Shop. Sivir etwa kostet 450 Blaue Essenzen und bringt beim Entzaubern nur 90 ein. Vayne auf der anderen Seite kostet 4.800 Blaue Essenzen und der Splitter kann für 960 Essenzen entzaubert werden.

Wenn ihr Vayne als Championsplitter bekommt, könnt ihr sie freischalten oder entzaubern.

Wie level ich schnell in LoL? Die meiste Erfahrung pro Spielminute bekommt ihr in ARAMs, einem besonderen Spielmodus, in dem die Leute nur auf einer Lane unterwegs sind und einen zufälligen Champion spielen müssen.

Für den ersten Sieg des Tages gibt es ebenfalls 450 Erfahrungspunkte, die ihr, wenn möglich, jeden Tag mitnehmen solltet.

Bis Stufe 10 gibt es außerdem volle Erfahrungspunkte in Matches gegen Bots. Wer also schon früh einen neuen Account effektiv leveln möchte, kann dies anfangs über Bot-Matches tun.

Im Shop bietet Riot Games außerdem EP-Boosts an:

Es gibt Boosts, die einfach allgemein mehr Erfahrung bringen. Diese halten zwischen 1 und 14 Tage.

Es gibt Boosts, die nur zusätzliche Erfahrung bei einem Sieg bringen. Diese halten zwischen 3 und 40 Siege.

Blaue Essenzen ohne Level-Ups bekommen

Wie funktionieren die alternativen Methoden? Der erste Sieg des Tages erklärt sich wohl von selbst. Hier spielt es keine Rolle, welchen Modus (Normal, Ranked oder ARAM) ihr wählt, allerdings müsst ihr gegen echte Spieler gewinnen, nicht gegen Bots.

Die Hextech-Truhen wiederum sind etwas kniffliger:

Hextech-Truhen bekommt ihr, wenn ihr den Rang S in einem Match gegen andere Spieler erreicht. mit etwas Glück, wenn ein anderer Spieler aus eurem Team ein S bekommt. über spezielle Event-Quests.

Die Schlüssel für die Truhen bekommt ihr über das Ehrungssystem.

Allerdings lassen sich Hextech-Truhen und -Schlüssel auch im Shop für echtes Geld kaufen.

Die saisonalen Belohnungen wiederum hängen von den aktuell laufenden Events ab.

Champions, Chromas und das Essenz-Wunderland

Wofür benötige ich Blaue Essenzen? Die Währung Blaue Essenzen wird primär dafür genutzt, um Champions zu kaufen. Doch auch wenn ihr alle (favorisierten) Champions bereits besitzt, könnt ihr euch für die Essenzen nützliche Inhalte kaufen:

Zusätzliche Runenseiten

Verbesserte Champion-Meisterschaften auf Stufe 6 oder 7

Chromas für bestimmte SKins

Die Änderung des Beschwörernamens

Außerdem findet jedes Jahr das Event „Essenz-Wunderland“ statt. Dort gibt es besonders viele Chromas, Icons, Emotes und sogar einen exklusiven Skin, den ihr nur mit Blauen Essenzen kaufen könnt. Das Event findet immer im Mai/Juni und zur Pre-Season im November statt.

Habt ihr noch Fragen zu den Blauen Essenzen? Und welches Beschwörerlevel habt ihr bereits erreicht? Schreibt es gerne in die Kommentare.

