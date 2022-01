LoL: Wer gilt 2022 eigentlich als bester Spieler der Welt? Er hier

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das ist das Krasse an Canyon: Der Südkoreaner ist erst 20 Jahre alt. Er hat, wie Showmaker, noch nie bei einem anderen Team als bei DWG KIA gespielt. DAMWON entstand erst 2017 als Team in der 2. koreanische Liga, holte Showmaker bereits im ersten Jahr, Canyon stieß 2018 als Rookie dazu:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beiden sind wohl das gefährlichste Duo der Geschichte in League of Legends.

Das macht Canyon so stark: LoL ist ein Team-Spiel und es ist schwer, einen Spieler isoliert zu betrachten. Was Canoyn auszeichnet, ist sein blindes Verständnis mit Midlane-Partner „Showmaker“ , der ebenfalls als Kandidat für den besten Spieler der Welt gilt.

Insert

You are going to send email to