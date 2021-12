League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was ist das Besondere an DWG KIA?

In League of Legends gab es in den letzten Jahren ein „Über“-Team: DWG KIA, vorher bekannt als Damwon Gaming. Die Südkoreaner holten 2020 die Weltmeisterschaft und brachten es 2021 bis ins Finale der LoL Worlds. Jetzt aber bleibt von DWG KIA nur noch der harte Kern über: Midlaner Showmaker und Jungler Canyon. Der Rest geht und wird durch Spieler ersetzt, die sich noch keinen großen Namen gemacht haben.

