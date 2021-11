Bei League of Legends kriselt es bei 2 der besten Team der Welt. Das chinesische Team FunPlus Phoenix verliert nach den LoL Worlds 2021 gleich drei ihrer besten Spieler mit Tian, Doinb und Nuguri. Auch bei DWG KIA kriselt es: Die Top-Spieler Canyon, Beryl und Showmaker sind Free Agents, Top-Laner Khan muss zum Militär und um ADC Ghost gibt es richtig Ärger.

Das ist die Situation bei FunPlus Phoenix:

FunPlus Phoenix sind die Weltmeister aus 2019, die mit einer überragenden Combo aus Jungler und Midlaner alle anderen Teams schlugen. Im Finale wischte man mit der europäischen Hoffnung G2 Esports den Boden auf. Außerdem drückte man ihnen zum Abschied noch eine klare Ansage rein.

Doch 2020 war ein Krisenjahr: Die Chinesen konnten sich nicht für die Worlds qualifizieren.

2021 galt FPX als Favorit, die Worlds 2021 zu gewinnen, flog aber in der Vorrunde raus. Das tat richtig weh.

LoL: Weltmeister sagt, er verliert kein Spiel mehr – Verliert 4 Spiele in Folge, fliegt aus Worlds

Top-Laner braucht Pause vom Spielen – Kam in China nicht klar

Das ändert sich jetzt bei FunPlus Phoenix:

Es fing damit an, dass man munkelte, Top-Laner Nuguri würde zu DWG KIA zurückkehren, um dort Khan zu ersetzen. Das wäre ironisch gewesen, denn Nuguri war 2020 von Weltmeister DWG KIA zu FunPlus Phoenix gewechselt und hatte dort Khan ersetzt.

Allerdings nahm das eine Wende, als Nuguri über seinen Manager verkünden ließ, dass er 2022 nicht professionell LoL spielen will. Es hieß, der Südkoreaner Nuguri war 2021 das erste Mal in „Übersee“, also in China, und der Stress hätte ihn mental geschlaucht. Der Druck sei für ihn zu viel, er wolle jetzt eine Pause vom E-Sport einlegen (via inven).

Kurz danach wurde öffentlich, dass Jungler Tian, der MVP der LoL Worlds 2019, das Team verlassen würde. Es ist noch nicht klar, wohin er geht. Tian war nach den Worlds 2021 viel kritisiert worden – er galt als einer der Mitgründe, warum es für FPX so mies lief.

Außerdem wird sogar das Gesicht des Teams, Doinb, den Weltmeister aus 2019 verlassen: Den Midlaner zieht es zu LNG Esports. Er will offenbar mit dem Weltklasse-Jungler Tarzan zusammenspielen.

Showmaker gilt aktuell als bester Spieler der Welt.

Bei DWG KIA ist die Situation aller 5 Spieler fraglich

Das ist die Situation bei DWG KIA:

DWG KIA hat einen riesigen Aufschwung hinter sich. Vor ein paar Jahren kannte die noch keiner, bei den LoL Worlds 2019 trumpften sie auf, scheiterten aber an G2 im Viertelfinale

2020 waren sie unaufhaltsam und marschierten zum Weltmeister-Team. Jungler Canyon und Midlaner Showmaker gelten seit der Saison als absolute Ausnahme-Talent und Könner in League of Legends.

2021 waren sie ähnlich unaufhaltsam und es brauchte ein mittelgroßes Wunder, dass sie im Finale doch noch 2-3 verloren und nur Zweite wurden.

Was ändert sich bei DWG KIA? Bei DWG KIA haben wir auf MeinMMO schon im Aril 2021 darüber berichtet, dass Fans befürchteten, DWG KIA werde durch Angebote chinesischer Teams auseinandergerissen. Nach den LoL Worlds sieht es so aus, als bröselt das “Über-Team” tatsächlich auseinander.

Wie angekündigt wird der Top-Laner Khan das Team verlassen, der muss seinen Wehrdienst bei der südkoreanischen Armee antreten.

Um den ADC „Ghost“ gibt’s in Südkorea die letzten Tage ein ziemlich Drama. Der wollte DWG KIA offenbar verlassen und hatte Kontakt zu einem anderen Team aufgenommen. Bei dem „anderen“ Team handelt es sich um NS Redforce – doch er warf dem Team vor, ihn angelogen zu haben und seine Zeit zu verschwenden.

Der CEO von NS Redforce sagte aber, so wäre es nicht gewesen, sie hätten ein Angebot gemacht, das abgelehnt worden wäre (via inven). Offenbar kam es da zu Missverständnissen zwischen beiden Teams und dem Spieler.

Traum-Trio: Die drei gelten auf ihren Positionen als absolute Weltspitze.

Die Lage der 3 anderen Startet von DWG KIA ist im Moment noch unklar: Supporter Beryl, Jungler Canyon und der aktuell wahrscheinlich beste Spieler der Welt, Showmaker, sind offiziell Free Agents. DWG KIA hat aber angekündigt, ihnen neue Verträge anzubieten.

Es scheint so, als warten die drei LoL-Stars darauf, wie viele Geld sie von Teams der chinesischen Liga, LPL; angeboten bekommen.

Aktuell hat DWG KIA; der Weltmeister von 2020, aber keinen Spieler für 2022 so richtig sicher, wie es scheint.

Auch in Europa brechen die Top-Teams in LoL auseinander:

LoL: Dauer-Meister verkauft angeblich halbe Mannschaft und deutschen Trainer – Mit Preisschild