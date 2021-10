League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Man darf gespannt sein, wie viele noch an den Endgegner bei den LoL Worlds 2021 scheitern werden, bevor jemandem das erste Mal überhaupt ein Todesstoß an Showmaker und Viper gelingt.

Viper gilt als der beste ADC der Welt, in seiner Rolle hat er zwar keinen so starken Einfluss auf die Frühphase seiner Matches wie ShowMaker, dreht aber im Mid- und Endgame dann richtig auf.

So läuft es für Showmaker bisher: ShowMaker spielt bislang eine überragende Worlds. Er hat 17 Kills und 30 Assists in 4 Spielen erzielt, ist aber noch nicht einmal gestorben. Das ist eine unfassbare KDA von 47.

Bei League of Legends läuft die Weltmeisterschaft in Island. 2 Spieler liefern bisher eine monströse WM ab: Die Südkoreaner ShowMaker und Viper gehören zu den besten Spielern der Welt. Das Besondere: Beide sind während der Worlds noch nicht einmal gestorben.

