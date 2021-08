LoL: Ein 24-jähriger Ehemann ist gerade einer der besten Spieler der Welt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Aber Faker hat 2016 das letzte Mal eine WM gewonnen und scheint in den letzten Jahren doch einiges an Kraft eingebüßt zu haben, vielleicht sollten sich LoL-Spieler dann doch lieber an Doinb orientieren und sich nach einem Wife-Buff umsehen. Scheint was dran zu sein:

Bei der Worlds 2019 ging das Bild der vor Stolz weinenden Ehefrau im Publikum um die Welt. Schon vor Doinb glänzte Kang „Ambitition“ Chan-yong als Ehemann in der League of Legends.

In 39 Spielen holte Doinb die meisten Kill, nur Knight (21) von Top-Esports war noch vor ihm. Doinb hatte aber die höchste KDA in der Liga. Denn er starb nur 70-Mal und holte sich 260 Assists. Knight hatte hingegen 90 Assists weniger.

Die League of Legends wird normalerweise von Teenagern dominiert, die grundsätzlich Single sein müssen. Für eine Frau scheint einfach kein Platz. Doch in der besten LoL-Liga der Welt, der chinesischen LPL, wurde jetzt ein 24-jähriger zum besten Spieler gewählt. MVP Doinb hat den „Wife“-Buff – er ist verheiratet.

