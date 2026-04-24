Ein fieser Schurke in Marvel nutzte einen Trick, um Thor mit seinem eigenen Hammer Mjölnir zu verkloppen

Der Hammer von Thor, Mjölnir, ist eigentlich ziemlich wählerisch, wenn es darum geht, wer ihn nutzen kann. Ein fieser Marvel-Schurke zeigte mit einem Schlupfloch, dass man nicht unbedingt würdig sein muss, um den Hammer zu nutzen.

Nicht jeder kann den Hammer von Thor nutzen. Um Mjölnir überhaupt heben zu können, muss man würdig sein. Was genau das heißt, ist ziemlich vage. Im Marvel Cinematic Universe konnte man etwa sehen, dass Captain America den Hammer nutzen konnte.

Aber es geht auch anders. Das zeigt ein Schurke, der die bekannten Regeln von Mjölnir einfach umgeht und danach Thor mit seiner eigenen Waffe vermöbelt.

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Ohne Gravitation gibt es auch Restriktionen

Was war der Trick? Im Comic Hulk Nr. 5 aus dem Jahre 2008 legt sich der Red Hulk (Thaddeus Ross) mit dem Avenger Thor an, nachdem er sich mit dem bekannten grünen Hulk gekloppt hat. Erbittert tauschen die beiden Angriffe gegeneinander aus. Aber der Red Hulk ist deutlich klüger als sein grünes Gegenstück.

Er springt mit dem Hammer in der Hand in die Luft und erklärt dem schockierten Thor dabei, dass er den Hammer mitnehmen kann, solange Thor Mjölnir festhält. In den Weiten des Weltalls erklärt der Red Hulk ihm dann noch ein weiteres Schlupfloch: Ohne herrschende Gravitation kann Red Hulk Thor den Hammer entreißen und ihm damit richtig zusetzen.

Nach der großen Demütigung liefert Red Hulk den verletzten Thor auf dem Mond ab, woraufhin auch der Hammer in den Boden sinkt – jetzt gibt es ja wieder Gravitation. Mit seiner großen Kraft springt der Red Hulk wieder zurück zur Erde.

Der Red Hulk ist deutlich smarter als der reguläre Hulk, zumindest in ihren Formen. Hinter ihm steckt Thaddeus Ross, einer der größten Feinde des Hulks, der ein hoher General der US-Armee ist. Man konnte ihn als Red Hulk im letzten Film zu Captain America sehen.

Was bedeutet es überhaupt, würdig zu sein? Mjölnir wurde von den Zwergen von Nidavellir auf Wunsch von Göttervater Odin geschmiedet – lange bevor die Menschen auf der Erde existierten. Den Hammer selbst hat Odin dann mit einem Zauber belegt, damit niemand die mächtige Waffe einfach so nutzen kann. Man muss würdig sein.

Was genau das heißt, ist unklar. So ist Thor der wohl bekannteste Nutzer des Hammers. Ansonsten kennt man aus dem 4. Thor-Film noch Jane Foster, die von Natalie Portman gespielt wird. In Avengers: Endgame zeigte dann noch Captain America, wie gut er mit Mjölnir umgehen kann. Weitere, nicht immer würdige, Nutzer findet ihr hier: 10 Charaktere in Marvel, die Mjölnir abseits von Thor nutzen konnten