10 Charaktere in Marvel, die Mjölnir abseits von Thor nutzen konnten

Der mächtige Thor ist im Marvel-Universum vor allem für seinen Hammer Mjölnir bekannt. Doch der Gott des Donners ist nicht der Einzige, der die Waffe aufheben und nutzen kann. MeinMMO zeigt euch 10 Charaktere, die das auch geschafft haben.

Wie wurde diese Liste erstellt? In der folgenden Liste stellen wir euch Charaktere vor, die es in Comics, Filmen oder Serien geschafft haben, den Hammer von Thor aufzuheben und zu nutzen. Dabei geht es nicht immer darum, ob eine Figur auch würdig war. Manchmal wird auch geschummelt .

Falls euch ein Charakter auf dieser Liste fehlt, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Honorable Mentions

Steve Rogers (Captain America)

Jane Foster (Mighty Thor)

Odin

Magneto (durch seine magnetischen Kräfte)

Red Hulk (geschummelt durch fehlende Gravitation)

10. Beta Ray Bill

Beta Ray Bill auf dem Variant-Cover von Beta Ray Bill Nr. 3 (2021) (Bildquelle: Marvel.com)

Erster Auftritt des Charakters: Thor Nr. 337 (November1983)

Beta Ray Bill stammt vom Planeten Korbin und war ein normaler Bewohner des Planeten. Als der Dämon Surtur drohte, seinen Planeten für die Erschaffung einer Waffe zu vernichten, wurde Bill als Beschützer auserkoren. Nach einer schmerzhaften Operation, die sein Gesicht entstellte, wurde er zu einem Cyborg.

Trotz seiner neuen Macht schaffte er es nicht, Surtur zu besiegen. Auf der Suche nach einer neuen Heimat kämpfte er in der Milchstraße gegen Thor, doch dabei schnappte sich Bill Mjölnir und wie sich herausstellte, war er würdig.

In einem Kampf um Mjölnir gewann Bill erneut, doch er gab ihm den Hammer zurück. Als Belohnung erhielt Bill von Odin die Axt Sturmbrecher, die Thor im MCU bekommt.