Ein Mitglied der Avengers hätte den Hammer von Thor schon immer nutzen können, doch er war einfach zu nett

Die bekannteste Waffe von Thor ist der mächtige Hammer Mjölnir, um ihn überhaupt aufheben zu können, muss man würdig sein. In den Marvel-Filmen sehen wir, wie auch andere Figuren die Waffe nutzen, doch schon vor 10 Jahren hätte eine Figur den Hammer heben können.

Um welche Figur geht es? Die ikonische Waffe von Thor ist der Hammer Mjölnir. Er wurde von den Zwergen von Nidavellir für Thors Familie erschaffen und erst von Odin, später von Thor genutzt. Um den Hammer überhaupt aufheben zu können, muss man würdig sein.

Abseits von Thor gelang das nur wenigen Personen, und in einem großen Moment in Avengers: Endgame nutzt Captain America den Hammer im finalen Kampf gegen Thanos. Doch eigentlich hätte Steve Rogers den Hammer vorher schon heben können, aber er war einfach zu höflich.

Captain America war schon immer würdig

Wann hätte man es sehen können? In Avengers: Age of Ultron (2015) sieht man am Anfang des Films eine kleine Party der Teammitglieder. Dabei kommt es zu einem Spiel , bei dem einige Helden versuchen, den Hammer aufzuheben.

Keiner schafft es, den Hammer auch nur etwas zu bewegen, doch bei Captain America ist das anders. Als er den Hammer greift, scheint er sich kurz zu rütteln. Das schockiert auch Thor sichtlich, der am Ende des Versuches erleichtert lacht. Doch eigentlich hätte Captain America den Hammer schon 2015 aufheben und nutzen können.

Hier könnt ihr die genannte Szene sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Obwohl es hier so scheint, als wäre Captain America noch nicht würdig genug , hat er selbst entschieden, den Hammer nicht aufheben zu wollen, wie das offizielle Artbook Marvel Studios’ The Infinity Saga – Avengers: Age of Ultron: The Art of the Movie bestätigt (via comicbook.com).

Dort erklärt Louis D´Esposito, der Co-Präsident der Marvel Studios, dass Captain America schon immer würdig war, Mjölnir zu heben. Cap hebt ihn nicht auf. Aber Cap hätte ihn jederzeit aufheben können. Er wollte es nicht, weil es nicht richtig gewesen wäre .

In einer Frage-Runde auf Reddit erklärte Kevin Feige, der Präsident der Marvel Studios, dass sie glauben, dass Captain America schon immer würdig war, er in Age of Ultron aber höflich sein wollte. Man sieht in Thor: Love and Thunder, wie Thor darauf reagiert, wenn jemand anderes Mjölnir nutzen kann.

Thor und Captain America sind nicht die Einzigen im MCU, die Mjölnir heben und nutzen konnten. Im Marvel Cinematic Universe sieht man an mehreren Stellen weitere Figuren, die den Hammer genutzt haben:

Odin war der erste Nutzer des Hammers

war der erste Nutzer des Hammers Nach Odin nutzte seine Tochter Hela den Hammer

den Hammer In Age of Ultron schafft es Vision , den Hammer zu heben

, den Hammer zu heben In Thor: Love and Thunder sehen wir mit Jane Foster einen weiteren Mjölnir-Nutzer