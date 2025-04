Der nächste große Marvel-Held nach Captain America ist kein Amerikaner, sondern ein Russe mit Bierbauch

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Wie sich die Geschichte vom Red Guardian im MCU weiterentwickelt, könnt ihr ab dem 1. Mai 2025 im Kino sehen. Dort kämpft er gegen den Schurken Sentry.

Der große Unterschied aber: Er ist kein Supermensch. Der Comic-Red-Guardian ist ein Meister in Martial Arts, ein Pilot und auch ein ausgezeichneter Spion. In den Comics ist er auch eigentlich der Ex-Mann von Black Widow. Anders als im MCU ist sie in den Comics durch das Black-Widow-Programm verbessert worden und deutlich älter als sie aussieht.

Wie ist der Red Guardian in den Comics? Bei den MCU-Thunderbolts untersteht er Valentina Allegra de Fontaine und erledigt Missionen für die CIA. Seine Comic-Historie unterscheidet sich davon aber. Auch in den Comics ist Alexei Shostakov ein Red Guardian, der vom KGB trainiert wurde, um zum russischen Äquivalent zu Captain America zu werden.

Lange muss man nach Captain America: Brave New World nicht auf einen neuen Film von Marvel warten. Schon in wenigen Wochen erscheint der nächste Titel, der eine ungewöhnliche Heldentruppe einführt. Das wohl skurrilste Mitglied ist der russische Captain America.

