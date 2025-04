Der Anführer der X-Men wurde in den Filmen nicht gut behandelt, doch Marvel hat die Chance es endlich besser zu machen

Das Marvel Cinematic Universe hat vielen Kinozuschauern diverse Helden vorgestellt. Im bekannten Universum fehlen aber noch die X-Men. Nächstes Jahr ist es endlich so weit und wir sehen die Mutanten zum ersten Mal im MCU. Keiner hat dabei eine neue Chance so sehr verdient wie Cyclops.

Warum sind die X-Men so wichtig? Die X-Men sind, neben den Avengers, die wohl wichtigste Gruppe im Marvel-Kosmos. Sie haben eigene große Events in den Comics und Kult-Figuren wie Wolverine entstammten ihnen.

Im aktuellen MCU finden die X-Men bisher kaum statt. Zwar gab es eine Post-Credit-Scene in The Marvels und den Auftritt von Wolverine, aber dadurch, dass Fox die Rechte hatte und eigene Filme produziert hat, gab es keinen richtigen MCU-Auftritt der Truppe.

Auch wenn viele der X-Men-Filme ganz gut sind, ist Cyclops nie ein Charakter, der gut beleuchtet wird. Neben Jean Grey, Professor X oder Wolverine ist er einer der wichtigsten X-Men und auch der Anführer der Gruppe. Nächstes Jahr hat Marvel endlich die Chance, ihn würdig darzustellen.

In den Filmen wirkt Cyclops nur wie ein Nebencharakter

Wer ist Cyclopse überhaupt? Scott Summers wurde als Mutant geboren und seinen ersten Auftritt hatte er 1963 in X-Men Nr. 1. Er hat die Fähigkeit, einen mächtigen Energiestrahl aus seinen Augen zu schießen. Damit er das kontrollieren kann, trägt er meistens eine spezielle Brille.

Er ist der Anführer der X-Men, die von Charles Xavier (Professor X) gegründet wurden. Er übernimmt die Koordination innerhalb von Missionen. Wie auch Xavier hat Cyclops den Wunsch, Mutanten auf der Erde zu beschützen.

Da entsteht aber auch ein Zwiespalt. Zwar tritt er mit seinen X-Men als Held auf, doch sollten Mutanten durch Menschen gefährdet sein, zögert er nicht, gegen ehemalige Freunde oder Menschen zu kämpfen. Ähnliches passierte in der Avengers vs. X-Men -Storyline.

Im Laufe vieler Geschichten entwickelte sich Cyclops zu einer wichtigen Ikone für Mutanten, der zwar die Ideale von Charles Xavier vertritt, doch im Notfall auch Revolutionen und Gewalt einsetzen würde, um die Mutanten zu retten. Eine Eigenschaft, die man Magneto zuschreiben würde.

Einer seiner wichtigsten Aspekte ist auch die Beziehung zu anderen Figuren, vor allem zu Jean Grey, die er liebt und mit der er sogar einen Sohn, den Helden Cable, hat. Auch seine Rivalität mit Wolverine ist wichtig.

Was fehlte den vorherigen Filmen? In den Filmen von Fox fühlt es sich nie an, als wäre Cyclops der Anführer der X-Men. Er wirkt wie eine Nebenfigur. Dadurch fehlt viel seiner heroischen Seite und dem Zwiespalt, der durch seinen Wunsch, Mutanten zu beschützen, ausgelöst wird.

In der ersten Staffel von X-Men ´97 merkt man, dass die Radikalität in ihm langsam wächst, weil er es langsam nicht mehr aushält, dass die Menschen auf Mutanten herabsehen. Seine Rolle als Anführer der X-Men und als Ikone der Mutanten auf der Erde fehlt.

Nächstes Jahr kehren die X-Men auf die große Leinwand zurück

Mittlerweile ist bekannt, dass die Avengers 2026 in Avengers: Doomsday zurückkehren werden. Durch die Bekanntgabe verschiedener Schauspieler wissen wir auch, dass die Mutanten aus den X-Men-Filmen dabei sind. Darunter ist auch James Marsden, der erneut Cyclopse verkörpern wird.

Beim großen Film werden also bekannte Helden des MCU auf Mutanten der vorherigen X-Men-Filme treffen. Wie genau ein solches Treffen aussehen wird, ist noch unbekannt, doch die End-Credit-Scene von The Marvels gibt Aufschluss, wie es passieren könnte.

Monica Rambeau landet im Finale des Films durch ein Wurmloch in einem anderen Universum. Dort sieht man, dass sie auf Hank McCoy (Beast) trifft. Dort wird der Mutant erneut von Kelsey Grammer gespielt.

Auch in Deadpool and Wolverine sehen wir Mutanten, das findet aber auch alles in einem anderen Universum statt. Man kann also davon ausgehen, dass die Mutanten durch eine Multiversums-Geschichte relevant werden.

Was sagt MeinMMO-Redakteur und X-Men-Fan Nikolas Hernes zum kommenden Auftritt von Cyclops? Ohne Trailer oder weitere Inhalte ist es schwer einzuschätzen, wie gut das werden kann. Eine vernünftige Einführung der X-Men erwarte ich in Avengers: Doomsday nicht. Dafür reicht die Zeit in einem solchen Film einfach nicht.