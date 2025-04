Avengers: Doomsday ist ein kommender Marvel-Film und der erste Auftritt der Heldentruppe nach Avengers: Endgame 2019. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was wir bisher über den kommenden Event-Film wissen.

Achtung: Der Cast von Avengers: Doomsday spoilert mögliche Auftritte im kommenden Film

Was ist Avengers: Doomsday? Avengers: Doomsday wird der kommende Avengers-Film, der erneut die Heldentruppe gegen einen neuen Schurken zusammenführen wird. Wie der Name schon verrät, müssen die Superhelden gegen Dr. Doom antreten.

Der Film wird voraussichtlich der 2. Film der 6. Phase vom MCU werden. The Fantastic Four: First Steps wird die Phase noch 2025 einleiten.

Avengers: Doomsday: Alles zum Release und den Trailern

Wann ist der Release von Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday erscheint voraussichtlich am 1. Mai 2026. Marvel gibt meistens recht früh bekannt, wann die kommenden Filme erscheinen, weshalb es auch passieren kann, dass sich Release-Termine noch ändern.

Wo kann man Avengers: Doomsday schauen?

Avengers: Doomsday wird zuerst in den Kinos erscheinen. Erfahrungsgemäß kann man Marvel- und Disney-Filme aber nach ein paar Monaten schon auf Disney Plus streamen, wenn man ein Abo besitzt.

Gibt es einen Trailer zu Avengers: Doomsday?

Bisher gibt es keinen Trailer zu Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday: Alles zu Cast und Handlung

Wer spielt in Avengers: Doomsday mit?

Unter anderem werden folgende Darsteller im Film zu sehen sein:

Robert Downey Jr. als Victor von Doom

als Victor von Doom Pedro Pascal als Reed Richards

als Reed Richards Vanessa Kirby als Invisible Woman

als Invisible Woman Ebon Moss-Bachrach als Das Ding

als Das Ding Joseph Quinn als Human Torch

als Human Torch Chris Hemsworth als Thor

als Thor Tom Hiddleston als Loki

als Loki Anthony Mackie als Captain America

als Captain America Paul Rudd als Ant-Man

als Ant-Man Letitia Wright als Black Panther

als Black Panther Simu Liu als Shang-Chi

als Shang-Chi Danny Ramirez als Falcon

als Falcon Winston Duke als M´Baku

als M´Baku Sebastian Stan als Winter Soldier

als Winter Soldier Florence Pugh als Yelena Belova

als Yelena Belova Wyatt Russell als U.S. Agent

als U.S. Agent David Harbour als Red Guardian

als Red Guardian Hannah John-Kamen als Ghost

als Ghost Lewis Pullman als Bob

als Bob Patrick Stewart als Professor X

als Professor X Ian McKellen als Magneto

als Magneto James Marsden als Cyclopse

als Cyclopse Rebecca Romjin als Mystique

als Mystique Alan Cuming als Nightcrawler

als Nightcrawler Kelsey Grammer als Beast

als Beast Channing Tatum als Gambit

als Gambit Tenoch Huerta Mejía als Namor

Was ist die Handlung von Avengers: Doomsday?

Bisher ist nicht bekannt, worum es in Avengers: Doomsday gehen wird und welche Filme einen Einfluss auf den Plot haben werden.

Welche Filme kommen nach und vor Avengers: Doomsday?

The Fantastic Four: First Steps wird Phase 6 des MCU einleiten und wahrscheinlich auch die Ereignisse von Avengers: Doomsday einläuten. Am 31. Juli 2026 folgt mit Spider-Man: Brand New Day ein weiterer Marvel-Film. Am 7. Mai 2027 geht es mit Avengers: Secret Wars voraussichtlich weiter. Im Universum von Marvel ist Tony Stark nicht immer das große Vorbild: 7 skrupellose Dinge zeigen die dunkle Seite von Tony Stark im Marvel-Universum