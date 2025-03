Nachdem die Avengers versagten, ersetzt ein fieser Schurke sie mit einer eigenen Truppe aus verkleideten Bösewichten

Die Avengers sind in den Filmen von Marvel eine heldenhafte Truppe, die mehrfach die Welt gerettet hat. Doch nicht immer waren die Mitglieder und Personen hinter den Avengers auf der guten Seite. Durch eigenes Versagen wurden sie ersetzt und das ausgerechnet von einem der fiesesten Schurken.

Um welchen Schurken geht es? Beim großen Comic-Event Secret Invasion infiltrierten die Skrulls, die sich als andere Personen tarnen können, die Menschheit. Im Finale des Events besiegt nicht etwa ein Avenger oder bekannter Held die Königin der Skrulls, sondern Norman Osborn, der vielen eher als der Grüne Goblin bekannt ist.

Durch das Versagen von Technologie von Stark Industries und der Avengers wurde die Gruppe aufgelöst und auch S.H.I.E.L.D. wurde ersetzt. H.A.M.M.E.R. übernahm die Aufgaben von S.H.I.E.L.D. Die Firma wird von Norman Osborn geleitet, der die Avengers-Initiative übernimmt.

Statt der bekannten Helden setzt Osborn dort Schurken ein, die sich aber tarnen. Die neuen Dark Avengers sind dabei nicht einfach neue Helden, sie haben eigene Motivationen.

Bekannte Schurken werden als Helden getarnt

Welche Mitglieder haben die Dark Avengers? Maria Hill, die S.H.I.E.L.D. vor der Übernahme geleitet hat, ersetzte Osborn mit Victoria Hand. Da Osborn ein loyales Team haben wollte, stellte er die neuen Avengers mit Schurken und Anti-Helden zusammen.

Bullseye tarnte sich als Hawkeye

Moonstone wurde zur neuen Ms. Marvel

Venom tarnte sich als Spider-Man

Daken, der Sohn von Wolverine tarnte sich als sein Vater

Der Kree Noh-Varr wurde zu Captain Marvel

Dazu kam noch der Gott Ares und der wahnsinnige Sentry

Als Anführer der Avengers wurde Osborn zum Iron Patriot, einer Mischung aus Iron Man und Captain America. Osborn wollte aber nicht einfach nur eine neue Heldengruppe gründen, er nutzte sie auch für sich und seine Partner. Bei der ersten Mission halfen die Dark Avengers dem Schurken Dr. Doom.

Durch Intrigen und versteckten Motive der Mitglieder und Verbündeten kam es öfter zu Meinungsverschiedenheiten, weshalb einzelne Mitglieder auch verschwanden. Als Noh-Varr erfuhr, wer hinter all seinen Kollegen steckt, verließ er die neuen Avengers.

Die größte Waffe für Osborn war Sentry. Er ist eigentlich Robert Reynolds, der nicht grundsätzlich böse ist, sondern geplagt wird von The Void. Die Entität ist an Reynolds gebunden. Sein normales Ich und The Void führen einen inneren Kampf, von dem Reynolds dauerhaft geplagt wird. Das ist besonders gefährlich, weil er die Macht hat, die ganze Welt und das Universum zu vernichten.

Das nutzt Osborn aus, um Sentry für seine Zwecke zu kontrollieren, denn mit seinen Fähigkeiten kann Osborn jeden Feind besiegen.

Osborns eigene Dämonen

Die Dark Avengers dauerten nicht lange an. Neben den Problemen mit Sentry und seiner instabilen Mentalität, hatte Osborn mit eigenen Dämonen zu kämpfen. Durch den Stress erlag er seinem eigenen Wahnsinn. Nach einem Konflikt mit seinem ehemaligen Partner Dr. Doom nutzte Loki die Chance, um Osborn zu manipulieren.

Durch den Einfluss von Loki glaubte Osborn, dass Asgard eine Gefahr für seine eigene Macht sei. Durch einen Trick sorgte Osborn zusammen mit Loki dafür, dass die Dark Avengers, H.A.M.M.E.R, die Thunderbolts und andere Verbündete Asgard angriffen.

Er entfesselte die Kraft von Sentry als The Void, um Thor und Ares, die Osborn verraten hatten, zu besiegen. Bei dem Kampf starb Ares durch Sentry.

Im Hintergrund plante Steve Rogers Norman Osborn endlich das Handwerk zu legen. Zusammen mit Nick Fury, Maria Hill und den Young Avengers besiegten sie Osborn noch während des Kampfes in Asgard. Osborn entfesselte aber Sentry als The Void und die Helden konnten ihn nur mithilfe von Loki besiegen. Thor tötete Sentry aus Gnade und warf ihn in die Sonne. H.A.M.M.E.R wurde gestürzt, Osborn und die meisten Mitglieder der Dark Avengers verhaftet.

Hat Osborn aufgegeben? Wie es für Schurken üblich ist, gab Osborn nicht auf. Später gründete er nochmal die Dark Avengers mit neuen Mitgliedern:

Ai Apaec wird zu Spider-Man

Trickshot zu Hawkeye

Toxic Doxie zu Scarlet Witch

Superia zu Ms. Marvel

Gorgon zu Wolverine

Zusätzlich dazu war auch Skaar, der Sohn von Hulk, ein Mitglied des Teams. Auch dieser Versuch von Osborn scheiterte aber letztendlich, denn die verschiedenen Mitglieder und Partner sorgten mit ihrer bösen Natur regelmäßig für Konflikte und Verrat.

Wie kann ich die Story der Dark Avengers lesen? Wenn ihr die Vorgeschichte lesen wollt, solltet ihr das Event Secret Invasion von 2008 vorher lesen. Danach erschien zwischen 2009 und 2010 die Comic-Serie Dark Avengers. Die Serie hat 16 Bände und das Finale ist der Kampf in Asgard.