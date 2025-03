7 skrupellose Dinge, die Tony Stark im Marvel-Universum getan hat

Abseits dieser Ereignisse spionierte Tony Peter hinterher und manipulierte auch seinen Anzug. Im Verlauf von Civil War wechselt Peter dann die Seiten, nachdem er sieht, was Tony getan hat. Wie man später auf dieser Liste merken wird, verhält sich Tony in Civil War ziemlich grausam (via Marvel Database ).

Im MCU ist Tony Stark das große Idol von Spider-Man. Der bekommt auch regelmäßig neue Technik von Stark Industries. Allein im Film Civil War kann man schon hinterfragen, ob es moralisch so gut ist, einen Minderjährigen in einen Kampf zu ziehen, bei dem einer der Freunde von Tony sogar starke Verletzungen erlitten hat.

Community ist sauer über ein teures Item in Pokémon GO – „Nichts hat mich je mehr verärgert“

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Wenn man an die Filme vom MCU und die Avengers denkt, dann denken viele wahrscheinlich direkt an Iron Man beziehungsweise Tony Stark. Doch im Universum von Marvel ist er ziemlich oft kein strahlender Held. Im Verlauf seiner Geschichten verhielt er sich auch oft ziemlich grausam und fürchterlich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to